Воскресенье, 16 сентября 2018

Судья Плесецкого райсуда Архангельской области Руслан Куйкин назначил политзеку Сергею Мохнаткину два с половиной года административного надзора после освобождения из колонии. О прошедших 12 сентября слушаниях по иску фсиновцев в воскресенье сообщила на своей ФБ-странице знакомая политзека Татьяна Пашкевич со ссылкой на юриста Андрея Крекова, который днем раньше посетил своего подзащитного в колонии.

Мохнаткина обязали четыре раза в месяц отмечаться в полиции. Об иных условиях админнадзора в публикации Пашкевич не говорится.

Нарушение наложенных ограничений грозит Мохнаткину возбуждением дела по статье 314.1 УК (несоблюдение режима административного надзора), предусматривающей до года колонии.

Иск подало архангельское объединение исправительных учреждений № 2, в структуру которого входит ИК-21 строгого режима в поселке Икса, где содержится политзек. Бумага поступила в суд 5 сентября; уже на другой день об этом стало известно группе поддержки Мохнаткин. Тем не менее о дате заседания политзека заранее не уведомили; Креков на слушания приглашен не был.

Мохнаткин участвовал в заседании по видеосвязи из ИК-21. Все ходатайства и заявления политзека судья Куйкин игнорировал. “И он разнервничался, стал кричать, дергал решетку клетки, в которой он находился”, – написала о Мохнаткине Пашкевич. Также он отпускал ругательства по адресу прокурора (“вроде бы цензурные”, уточнила знакомая политзека).

Фсиновцы скрутили 64-летнего Мохнаткина и повалили на пол. “И конечно, опять повредили позвоночник, – заметила Пашкевич. – Андрей (Креков. – Ред.) говорит, он не может стоять и сидеть. Вышел к нему с костылем. Просит привезти ему жесткий корсет. Андрей уже купил его и завтра (17 сентября. – Ред.) поедет снова в колонию”.

При этом фсиновцы действовали по собственной инициативе. Ни судья, ни прокурор не требовали от них обеспечить порядок на слушаниях и вывести Мохнаткина.

Между тем прокурор заявил, что будет добиваться возбуждения против политзека очередного, пятого по счету дела. Насколько можно заключить из публикации, речь идет о деле по части 1 статьи 297 УК (оскорбление участников судебного разбирательства), предусматривающей до четырех месяцев ареста.

Креков намерен запросить в колонии видеозапись заседания. Кроме того, он собирается убедить прокурора, чтобы тот отказался от своих планов. Юрист будет ссылаться на состояние здоровья Мохнаткина, а также на нарушения закона со стороны как судьи Куйкина, так и самого надзорного чиновника, который не обеспечил соблюдения действующих норм в ходе разбирательства, хотя это было его прямою обязанностью.

Также Креков готовится подать апелляционную жалобу на решение о назначении политзеку административного надзора.

Между тем в течение ближайшей недели Мохнаткина в очередной раз собираются направить на лечение в областную фсиновскую больницу в Архангельске.

Освобождается политзек примерно в начале декабря. 7-го числа нынешнего месяца активистка Юлия Лоренц опубликовала реквизиты Крекова для сбора средств на его поездки к Мохнаткину, а также Пашкевич – для помощи непосредственно самому заключенному. За прошедшие полторы недели на счета Пашкевич поступило почти 130 тысяч рублей.

Тогда же Лоренц сообщила, что администрация ИК-21 поставила Мохнаткина на профучет сразу по нескольким параметрам, в том числе “как осужденного, склонного к посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность”. С результатами проверки, по итогам которой, как утверждалось, было принято такое решение, фсиновцы политзека ознакомить отказались, сославшись на то, что эти бумаги имеют гриф “для служебного пользования”.

Мохнаткина уже много раз вывозили на лечение в Архангельск. Здоровье политзека ухудшилось, после того как 4 марта 2016 года в ИК-4 строгого режима в Котласе его жестоко избили шестеро фсиновцев. Пострадавший получил компрессионные переломы 1-го и 2-го поясничного позвонков.

В ИК-21 политзек содержится в ПКТ – внутренней тюрьме колонии. Срок его содержания там истекает в октябре.

В конце июля стало известно, что в ПКТ Мохнаткина пытали газом. Фсиновцы неоднократно распыляли газ в дверь камеры политзека и еще как минимум один раз пустили газ через окно. Также к Мохнаткину применялась и физическая сила.