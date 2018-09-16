Воскресенье, 16 сентября 2018

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону в сирийской мухафазе Идлиб, проходящую по линии соприкосновения войск диктатора Башара Асада и повстанцев. Об этом Путин заявил по итогам встречи с Эрдоганом в Сочи, передает ТАСС.

По словам Путина, ширина демилитаризованной зоны составит 15-20 километров, из нее выведут “радикально настроенных боевиков”. Путин сказал, что в числе тех, кто покинет демилитаризованную зону, будут члены “Джабхат ан-нусры”. В действительности этой организации уже больше двух лет не существует. Еще в июле 2016 года группировка, являвшаяся сирийским крылом “Аль-Каиды”, объявила о разрыве с последней и сменила название на “Джабхат фатах эш-Шам”; в январе же 2017-го она вместе с целым рядом других повстанческих формирований образовала альянс “Хайат тахрир эш-Шам” – скорее всего его и имел в виду Путин. Однако российские прокремлевские СМИ и представители власти продолжают употреблять стаоре название.

К 10 октября все повстанческие группировки должны вывести из демилитаризованной зоны тяжелое вооружение, танки, реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия и минометы. Обязать оппозицию отвести вооружения предложил Эрдоган.

Как уточняет РБК, Эрдоган в свою очередь заверил, что представители оппозиции останутся в демилитаризованной зоне. Турция также укрепит свои наблюдательные посты в Идлибе.

Контролировать происходящее в демилитаризованой зоне будут патрульные группы турецких сил и подразделения российской военной полиции.

Как сообщает Интерфакс, министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что договоренности Путина и Эрдогана означают отмену военной операции в Идлибе.

В последние недели режим Асада планировал начать при поддержке Москвы и Тегерана наступление на мухафазу Идлиб – одну из последних территорий, остающихся под контролем повстанцев. Российская авиация в начале сентября возобновила налеты на Идлиб.

12 сентября Reuters сообщило, что Турция перебрасывает в Идлиб войска и технику. Анкара отправила в регион десятки танков и бронемашин, а также сотни сотрудников своих спецслужб, усилив военное присутствие на 12 турецких наблюдательных постах в Идлибе. Неназванный турецкий силовик сказал, что любая атака на турецких военных в ходе наступления сил Асада “будет считаться нападением на Турцию и получит необходимый отпор”.

Эрдоган заявлял, что нападение на Идлиб приведет к гибели сотен тысяч людей. Власти Турции настаивали, что страна не может больше принимать сирийских беженцев, к новому массовому исходу которых приведет атака на Идлиб.