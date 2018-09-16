Воскресенье, 16 сентября 2018

Судья Бабушкинского райсуда Москвы Антон Мартыненко вынес приговор по первому сфабрикованному в столице делу “Таблиги джамаат”. Об этом сообщает корреспондент “Граней”.

31-летний Исламбек Камчибеков, 33-летний Шакир Кожамкулов и 38-летний Каныбек Суюндук уулу осуждены к шести с половиной годам общего режима по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). 37-летний Бекзод Бакиров, 53-летний Ахмет Джумаев, 39-летний Газыбек Кубатов, 38-летний Зуфар Мустафин и 33-летний Айрат Усманов получили четыре года общего режима по части 2 этой же статьи (участие в деятельности экстремистской организации).

Кожамкулову назначено полтора, а Джумаеву, Мустафину и Усманову – полгода ограничения свободы по отбытии сроков. Иным фигурантам ограничение свободы не назначалось, поскольку такое дополнительное наказание предусмотрено лишь для граждан России. Между тем Камчибеков, Суюндук уулу и Кубатов – граждане Киргизии, а Бакиров – Казахстана.

Также всем осужденным по части 1 статьи 282.2 – Камчибекову, Кожамкулову и Суюндук уулу – на три года запрещено руководить общественными организациями и принимать участие в их работе.

Как утверждается в приговоре, фигуранты в июне – июле 2016 года проводили в квартире на Стартовой улице в Москве собрания “Таблиги джамаат”.

Слушания по существу дела продолжались с 4 февраля. Обвинение поддерживала старшая помощник бабушкинского межрайонного прокурора Гришина. Защищали подсудимых семь адвокатов по соглашению и пять по назначению.

В прениях сторон 12 июля Гришина запросила восемь лет общего режима для основных трех фигурантов, которым вменили организацию ячейки “Таблиги джамаат”, пять с половиной лет – для Мустафина и Усманова и пять лет – для остальные троих подсудимых.

В полном объеме вину не признал никто из восьмерых. Камчибеков и Кожамкулов потребовали оправдательного приговора, заявив, что в деятельности “Таблиги джамаат” нет экстремизма; при этом они указали, что не были лидерами ячейки движения. Суюндук уулу признал вину в экстремизме, но заявил, что был участником подразделения “Таблиги джамаат”, а не руководителем.

Бакиров, Джумаев и Кубатов, так же как и двое основных фигурантов, отрицали экстремистский характер движения. Бакиров и Кубатов настаивали на оправдании, Джумаев просил ограничиться приговором к уже отбытому им в СИЗО сроку.

Мустафин и Усманов отрицали всякую причастность к “Таблиги джамаат” и требовали оправдательного приговора.

Осужденные – люди разного социального статуса. Так, Камчибеков, окончивший всего два класса школы, работал без оформления грузчиком на рынке. Между тем Мустафин – бизнесмен; он владеет в Казани хостелом “Зам-зам”. Как передавала “Медиазона”, в июне 2016-го бизнесмен приехал по делам в Москву, и, зайдя в мечеть, получил приглашение на ифтар (трапеза в рамадан) в квартиру на Стартовой. Мустафин побывал там дважды, после чего ни с кем из жильцов этой квартиры не встречался.

Дело открыло 16 декабря 2016 года УФСБ по Москве и Подмосковью. Большинство фигурантов были задержаны в Москве 22 декабря, шесть дней спустя. Через месяц, 18 января 2017-го, ФСБ и ЦПЭ задержали в Казани Усманова и Мустафина.

Следственную группу по делу возглавлял старший лейтенант юстиции Дмитрий Алексеев. Он же известен участием в следственной группе по “экстремистскому” делу сопредседателя Партии националистов Ивана Белецкого, прошлой осенью бежавшего на Украину.

На слушаниях в Бабушкинском райсуде четверо фигурантов заявили, что оперативники ФСБ избивали их, в том числе дубинками, и пытали током. Судья Мартыненко 14 июня прервал разбирательство почти на месяц, направив сообщения о пытках для проверки в военный отдел СКР. По итогам проверки ведомство заявило, что нарушений в действиях силовиков не обнаружило.

В деле был и девятый фигурант – гражданин Киргизии Кубанычбек Садыров. Он, в отличие от других фигурантов, полностью признал вину, хотя и не пошел на сделку с прокуратурой. 28 ноября 2017 года судья Бабушкинского райсуда Александр Глухов в особом порядке приговорил 29-летнего на тот момент Садырова к двум годам общего режима по части 2 статьи 282.2 УК. Подсудимый получил минимальный срок, предусмотренный кодексом по его обвинению.

Садыров был допрошен в процессе по основному делу, однако в суде сообщил лишь, что однажды в квартире на Стартовой встречал Камчибекова и Кожамкулова.

Приговор по второму московскому делу “Таблиги джамаат”, задержания по которому прошли в ноябре прошлого года, был вынесен еще два месяца назад. Якубджан Мурахмедов – единственный не признавший вину – получил два с половиной, а остальные пятеро фигурантов – два года общего режима по части 2 статьи 282.2 УК.

“Таблиги джамаат” (урду Общество распространения веры; ар. “Джамаат ат-таблиг”) основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

За рубежом “Таблиги джамаат” запрещен лишь в Таджикистане и Казахстане. В Киргизии организация действует легально и имеет большое влияние.

В России “Таблиги джамаат” находится под запретом с 2009 года. В ряде регионов России был возбужден целый ряд дел по “экстремистским” статьям УК против действительных либо мнимых членов организации. Фигуранты ряда дел получали реальные сроки. В октябре 2017 года аресты по первому делу “Таблиги джамаат” прошли в аннексированном Крыму.