Понедельник, 17 сентября 2018

У побережья Сирии пропал российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими на борту. “17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20″, – сообщает Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что самолет исчез с радаров “в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия”. “В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата “Овернь”", – добавили в Минобороны.

В Вашингтоне утверждают, что российский самолет был случайно сбит сирийскими правительственными войсками во время израильского авианалета. По данным источников CNN, самолет непреднамеренно сбит “средствами ПВО, которые Россия продала Сирии несколько лет назад”.

Войска Асада вели огонь против израильских истребителей, наносивших ракетный удар по Латакии.

“Французские вооруженные силы отрицают свою причастность к этой атаке (на российский самолет. – Ред.)”, – заявил представитель Минобороны Франции.

Армия обороны Израиля пока отказывается от комментариев.

Американцы узнали об инциденте, получив сигнал бедствия на международных частотах от сирийских военных. Затем американская сторона получила точную информацию о самолете и обстоятельствах его исчезновения – предположительно от России.

Командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.

Ил-20 – самолет радиоэлектронной разведки, создан на базе Ил-18.

Накануне сирийские государственные СМИ сообщали об израильском ракетном обстреле Латакии и ударах по аэропорту Дамаска. Утверждалось, что системы ПВО якобы перехватили несколько ракет.

Армия обороны Израиля в большинстве случаев не комментирует подобные сообщения. Однако в середине августа ЦАХАЛ отчитался о том, что за прошедшие полтора года нанес более 200 авиаударов по территории Сирии, выпустил по сирийским объектам более 800 ракет и минометных снарядов. В Армии обороны Израиля заверяют, что эти удары, большая часть из которых пришлась на системы вооружений и инфраструктуру иранского Корпуса стражей исламской революции, необходимы для предотвращения усиления позиций Ирана в Сирии. Как утверждают в ЦАХАЛе, удары по Сирии вынудили Иран эвакуировать из страны несколько своих военных баз.