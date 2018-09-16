Воскресенье, 16 сентября 2018

Коллегия Московского окружного военного суда под председательством Константина Репеты приговорила дагестанку Викторию Будайханову, задержанную прошлой осенью по возвращении с малолетней дочерью в Россию из Сирии, к пяти годам условно с трехлетним испытательным сроком и полуторагодовым ограничением свободы по истечении этого срока. Об этом сообщает корреспондент “Граней”.

Судьи переквалифицировали обвинение 22-летней Будайхановой с части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) на часть 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании).

Осужденную освободили из-под стражи в зале суда.

В прениях сторон, прошедших 14 сентября, прокурор также просила переквалифицировать Будайхановой обвинение, вменив статью 208. Тем не менее она требовала для подсудимой реального срока – восемь лет общего режима.

Таким образом, в итоге Будайханова осуждена по той же норме УК, которая была инкриминирована и другим россиянкам, год назад репатриировавшимся со своими детьми с Ближнего Востока. Дела этих женщин рассматривались в их регионах, поскольку дела по 208-й статье, в отличие от “террористических”, подсудны районным судам.

Сама подсудимая настаивала на своей невиновности. “Я признаю себя виноватой в том, что жила на войне, была там дважды замужем, кормила и обеспечивала своих мужей, – заявила она 25 июня на первых слушаниях по существу. – Но никакой медицинской помощи другим боевикам ИГ не оказывала”.

Дело Будайхановой было возбуждено в Москве, где та жила со своей матерью Зиерой Будайхановой до отъезда в Сирию. В 2016 году обвиняемую объявили в розыск.

Согласно фабуле дела, Будайханова в июне 2014 – сентябре 2017 года, находясь в Сирии, участвовала в деятельности ИГ, “способствовала увеличению ее численности и боеспособности ее участников, дала организации клятву верности, прошла специальный курс и овладела способностями и соответствующими знаниями по применению огнестрельного оружия и взрывчатых веществ”.

Далее, говорится в деле, войска диктатора Башара Асада взяли обвиняемую в плен и передали в Россию.

Будайханова прилетела в Грозный в составе второй группы репатриированных россиянок 13 ноября прошлого года под гарантии главы Чечни Рамзана Кадырова. Как и другие прибывшие дагестанки, она сразу же была задержана ФСБ, перевезена в Махачкалу и арестована. 8 декабря ее этапировали в Москву.

Как сообщала Зиера Будайханова, в столице ее дочь училась в строительном колледже и подрабатывала по три часа в день в фастфуде. На работе студентка, по словам матери, подпала под влияние других девушек, которые еще до ее совершеннолетия получили для себя и для нее документы для отъезды в Турцию и купили билеты на самолет. “Когда ей в мае 2014 года исполнилось 18 лет, буквально на следующий день они сели в самолет и улетели в Турцию, откуда попали в Сирию”, – рассказывала Зиера Будайханова.

Она отмечала также, что в Сирии ее дочь постоянно находилась в помещении, так как женщинам там было запрещено появляться на улице, и занималась домашним хозяйством. “Ни в каких акциях, операциях и боевых действиях на стороне ИГИЛ участия не принимала”, – подчеркивала Будайханова-старшая.

Всего известно о делах против шести вернувшихся дагестанок: трех из первой группы репатриантов и трех из второй. По крайней мере четырем из пяти женщин с самого начала вменяли как раз часть 2 статьи 208 УК, по которой теперь осуждены и Будайханова. Все три вернувшиеся в составе первой очереди – Наида Шайх-Ахмедова, Загидат Абакарова и Муслимат Курбанова – в начале нынешнего года были приговорены районными судами в Дагестане к реальному лишению свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. До приговора все трое содержались в СИЗО, откуда по окончании разбирательств были освобождены. Шайх-Ахмедовой дали 4 года 4 месяца общего режима, а Абакаровой и Курбановой – 8 лет.

Прилетевшая вместе с Будайхановой мать пятерых детей Залина Габибуллаева в СИЗО отправлена не была. По состоянию на начало марта Габибуллаева оставалась под следствием; о дальнейшем ходе ее дела не сообщалось.

О судьбе третьей дагестанки, вернувшейся в составе второй очереди, не известно ничего, кроме того что она также была задержана. Имя ее в СМИ не фигурировало.

Относительно уроженок Чечни, вернувшихся из Сирии, до середины нынешнего года считалось, что они, в отличие от дагестанок, преследованиям не подвергаются. Однако эта информация оказалась неверна. В июне жительница Грозного Залина Хаджиева, мать троих детей, получила те же восемь лет общего режима с отсрочкой до достижения младшим ребенком 14-летия по той же части 2 статьи 208 УК. По косвенным признакам, однако, можно заключить, что Хаджиеву до приговора в СИЗО не отправляли.

Таким образом, приговор Будайхановой оказался наименее суровым из известных приговоров по делам матерей-репатрианток.