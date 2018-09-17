Понедельник, 17 сентября 2018

Фигурант дела “Нового величия” Вячеслав Крюков, неделю назад объявивший голодовку после продления ареста, просит помощи у омбудсмена Татьяны Москальковой. “Я нахожусь под стражей в СИЗО уже более полугода. Сейчас все это превращается уже в психологическую пытку”, – говорится в обращении 20-летнего политзека, которое опубликовал посетивший его член ОНК Евгений Еникеев.

“Я не прошу закрыть дело, нет. Пускай суды, на которых будет решаться наша виновность, пройдут. Я прошу лишь о том, чтобы необъективная и антигуманная мера пресечения в виде заключения меня в СИЗО изменилась на домашний арест”, – пишет Крюков.

Политзек не признает вины: “По существу нашего уголовного дела – оно искусственно созданное и специально подстроенное внедренным сотрудником правоохранительных органов. Сам же я ничем экстремистским не занимался, я не призывал никогда и не оправдывал насилие, не ходил на несанкционированные митинги, не ездил на стрельбы с другими участниками группы, не раздавал противозаконных листовок”.

Как сообщил Еникеев, Крюков продолжает голодовку. Он жалуется на учащенный пульс и боли в животе. За полгода в СИЗО, по его собственным словам, Крюков похудел на 10 килограмм.

11 сентября судья Дорогомиловского райсуда Москвы Юлия Рудакова продлила еще на три месяца срок содержания под стражей Крюкову и еще троим фигурантам – Руслану Костыленкову, Дмитрию Полетаеву и Петру Карамзину. Накануне были продлены домашние аресты шести другим обвиняемым – Рустаму Рустамову, Сергею Гаврилову, Павлу Ребровскому, Максиму Рощину, Анне Павликовой и Марии Дубовик.

Обвиняемые были задержаны 15 марта. Всем им вменены части 1, 2 статьи 282.1 УК (организация экстремистского сообщества и участие в нем), предусматривающие соответственно от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии. Костыленкова – основного обвиняемого – после задержания избивали и душили надетым на голову пакетом. Под пытками он дал показания против себя и других фигурантов; позже он эти показания дезавуировал. В мае к политзеку в московский СИЗО-3 “Пресня” явились двое оперативников, пытавших его при задержании, и потребовали вновь подтвердить признательные показания, а также отказаться от услуг адвоката Светланы Сидоркиной.

Дело “Нового величия” сфабриковано в результате масштабной провокации силовиков.