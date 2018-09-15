Суббота, 15 сентября 2018

Израиль выпустил несколько ракет по аэропорту Дамаска, сообщает сирийское государственное информагентство SANA со ссылкой на военный источник.

Как утверждается, ракеты были сбиты сирийской ПВО. Агентство назвало обстрел аэропорта “агрессией”, осуществленной “израильским оккупационным подразделением”.

SANA опубликовало видеозапись и несколько фотографий, на которых, как утверждается, запечатлен обстрел аэропорта.

Как сообщает The Jerusalem Post, в Армии обороны Израиля отказались прокомментировать сообщение о ракетном ударе.

Издание, ссылаясь на местные источники, передает, что недалеко от аэропорта Дамаска ракетным ударом был уничтожен оружейный склад иранских сил, на котором недавно появилось новое вооружение.

Через несколько часов после появления сведений о ракетном ударе связанный с “Хезболой” твиттер-аккаунт сообщил о полете израильских беспилотников в воздушном пространстве Ливана.

Режим сирийского диктатора Башара Асада уже неоднократно обвинял Израиль в нанесении ударов по Сирии. Армия Израиля в большинстве случаев не комментирует такие сообщения. Однако в середине августа ЦАХАЛ отчитался о том, что за прошедшие полтора года нанес более 200 авиаударов по территории Сирии, выпустил по сирийским объектам более 800 ракет и минометных снарядов. В Армии обороны Израиля заверяют, что эти удары, большая часть из которых пришлась на системы вооружений и инфраструктуру иранского Корпуса стражей исламской революции, необходимы для предотвращения усиления позиций Ирана в Сирии. Как утверждают в ЦАХАЛе, удары по Сирии вынудили Иран эвакуировать из страны несколько своих военных баз.