Суббота, 15 сентября 2018

Агентам ГРУ Александру Петрову и Руслану Боширову, отравившим бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могли помогать врач и некий сотрудник российского посольства в Лондоне сообщила в субботу вечером The Sunday Mirror со ссылкой на источник в британском правительстве.

Как утверждается, Петров и Боширов могли встречаться в Британии с медиком, названным в статье “доктор Новичок”, и “помощником” из посольства, после того как вечером 2 марта заселились в отель City Stay Hotel на Боу-роуд в восточной части британской столицы.

Задачей медика сопровождавшего отравителей, было проследить, чтобы агенты ГРУ сами не отравились ядом, предназначенным для Скрипалей, а если бы это произошло – чтобы об этом не узнали британские медики и полиция.

В чем состояла роль сотрудника посольства в преступлении, не уточняется.

В Скотленд-Ярде отказались комментировать сведения о сообщниках Петрова и Боширова, назвав обсуждение конкретных направлений расследования нецелесообразным, пока оно продолжается.

11 сентября The Daily Mirror сообщила, что у разоблаченных агентов ГРУ было четверо сообщников. Как утверждалось, Петров, Боширов и эти четверо состояли в отряде убийц, известном как “Чистильщики”. Сообщники непосредственных исполнителей покушения прикрывали операцию: в частности, следили за Скрипалем и его дочерью, чтобы они не появились у своего дома нанесения “Новичка” на дверную ручку, а также должны были в случае непредвиденных обстоятельств убрать яд под видом прохожих.

В субботу The Daily Mail сообшила, что Петров и Боширов сняли проститутку и курили марихуану в номере лондонского отеля. Из их номера пахло каннабисом и были слышны звуки “шумного секса”.

13 сентября в интервью в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян Петров и Боширов заявили, что посещали Британию как туристы. Они утверждают, что дважды – 3 и 4 марта – были в Солсбери, чтобы “осмотреть” находящийся там средневековый собор. Они назвали себя “гражданскими лицами” и “предпринимателями средней руки”, чей бизнес связан с “фитнес-индустрией и спортивным питанием”.

Bellingcat, The Insider и “Проект” опубликовали информацию из базы данных ФМС, доказывающую связь Петрова и Боширова со спецслужбами: в их личных делах в паспортной базе нет сведений о биографии, стоят отметки “сведений не давать” и “совершенно секретно”, а также указан телефонный номер, предположительно принадлежащий Минобороны.