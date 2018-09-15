Суббота, 15 сентября 2018

Здесь смешение языков. В речи Золотова это смешение очень чувствуется. Здесь я бы сказал, что есть смешение двух слоев. Первый – это “речь бывалого”, такая разговорная речь, речь свысока… “Вы сидели на горшке, а я в это время служил уже в армии”. Это довольно типичный разговорный элемент именно бывалого человека, который обращается снисходительно, сверху. А второй элемент – это актуализировать старое советское, чуть-чуть бюрократическое: “что вы за составляющая?” Не вполне даже понятно, что это значит, но такой вот язык…

Здесь опять замечательное смешение. Первый элемент – это бандитская речь 90-х годов, это выражение “получить ответку”… Опять мы видим столкновение: бандитские выражения, потом вполне литературная нормативная речь, а после опять возникает тот “бывалый”, взрослый, я бы даже сказал… “Освоение сатисфакции”. Опять потрясающее смешение… Во-первых, это русский офицер… Так что здесь первое – это такая офицерская речь… Это что-то благородное из XIX века. Дальше возникает современность, причем довольно грозная. Самый мягкий вариант – это “татами” и “ринг”, а так угроза чувствуется – “сделать отбивную”. Здесь очень интересно еще одно словосочетание…”съехать с сатисфакции”. То есть благородное слово из прошлого погружается в абсолютно, я не скажу, что бандитский контекст, но такой бытовой – и сразу высокая речь падает вниз.

Максим Кронгауз, лингвист, доктор филологических наук

Навсегда покончено с той, старой Россией и той, старой русской литературой, где… сосуществовали, не смешиваясь и не сливаясь, различные культурные, сословные, языковые пласты и достаточно было человеку произнести лишь несколько фраз, как мы уже точно знали, кто говорит… Коктейль переболтало сверху донизу, и разноцветные прозрачные слои его превратились в одно сплошное мутное месиво. Все смешалось: уставленные книгами полки и тюремные нары, философские термины и блатная музыка пополам с матерной бранью… Вовсе не в том коренное отличие нового русского языка от старого, что изменился его лексический состав, что хлынули в него мощным потоком всякие жаргонизмы и советизмы, а именно в том, что коктейль переболтало…

“…я все ж таки не понимаю, – сказал Курдюмов, – как это люди не сознают необходимости культурного поведения в местах общего пользования. В уборной большое количество необходимых отверстий, а они валят кучи перед дверями и где ни попади, так что без спичек очень просто можно вступить в какой-нибудь экскремент. Ты бы, Трофимыч, как прокурор, вывесил объявление, что кто будет злостно срать мимо дырки, будет привлекаться к уголовной ответственности…” (Владимир Войнович)

Персонажа этого… не спутаешь ни с одним героем старой, классической русской литературы. Но вовсе не потому, что он с такой обворожительной легкостью произносит считавшийся ранее неудобопроизносимым глагол (с кем это не случалось!). Все дело в том, что для этого персонажа слова “экскремент”, “культурное поведение”, “места общего пользования”, “уборная” и “срать” стилистически равноценны.

Бенедикт Сарнов. “Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко”