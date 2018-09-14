Пятница, 14 сентября 2018

В штате Северная Каролина на востоке США пять человек стали жертвами тропического урагана “Флоренс”, сообщает CNN со ссылкой на офис шерифа округа Картерет. Тропический шторм накануне достиг восточного побережья Штатов.

Ранее сообщалось о семи погибших, но впоследствии выяснилось, что две смерти не были связаны с ураганом. Среди погибших – мать и малолетний ребенок из города Уилмилгтон, на их дом упало дерево.

В Северной Каролине идут ливни, штат затопило. Как сообщает Би-Би-Си, в отдельных районах штата уровень воды достиг трех метров.

Без света остались более полумиллиона домов. Ураган вызвал разрушения в прибрежных районах.

По словам губернатора Северной Каролины Роя Купера, ураган будет сохранять силу еще в течение нескольких дней.

Первоначально шторму присваивали четвертую (предпоследнюю) категорию опасности, однако к моменту приближения к американскому побережью он ослабел до первой – наименьшей опасности. К моменту приближения к побережью скорость урагана составляла 155 километров в час.