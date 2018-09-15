Во втором туре выборов главы Приморья побеждает коммунист Ищенко
Во втором туре выборов губернатора Приморского края побеждает кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. По предварительным данным на сайте краевого избиркома, Ищенко получил 52,65 процента голосов избирателей, а его соперник, врио губернатора единорос Андрей Тарасенко – 44,77 процента.
На избирательные участки пришли 357270 человек – явка составила около 32,7 процента избирателей.
В первом туре голосования, который прошел 9 сентября, Тарасенко, напротив, опередил Ищенко с 46,6 процента голосов – коммунист набрал лишь 24,6 процента.
Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин сообщал о попытках переписывания протоколов в пользу Тарасенко, подвозах избирателей и вбросах бюллетеней.
Тарасенко после вступления в должность станет третьим в России губернатором-коммунистом – наряду с победившим в первом туре 9 сентября главой Орловской области Андреем Клычковым и иркутским губернатором Сергеем Левченко.
Вторые туры выборов глав регионов в пройдут в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области 23 сентября. В Хакасии и Владимирской области действующим губернатором-единоросам противостоят коммунисты, в Хабаровском крае- кандидат от ЛДПР.
11 сентября “Ведомости” сообщили, что в администрации президента хотят, чтобы глава Хакасии Виктор Зимин, проигравший первый тур голосования коммунисту Валентину Коновалову, подал в отставку до второго тура – в АП не верят, что единорос способен одержать победу. Источника газеты в Кремле пояснил, что в регионе сложилась неуправляемая ситуация, не хватает денег на зарплаты бюджетникам. “Пусть там будет кто угодно, лишь бы не он”, – сказал собеседник издания.