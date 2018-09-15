Суббота, 15 сентября 2018

Во втором туре выборов губернатора Приморского края побеждает кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. По предварительным данным на сайте краевого избиркома, Ищенко получил 52,65 процента голосов избирателей, а его соперник, врио губернатора единорос Андрей Тарасенко – 44,77 процента.

На избирательные участки пришли 357270 человек – явка составила около 32,7 процента избирателей.

В первом туре голосования, который прошел 9 сентября, Тарасенко, напротив, опередил Ищенко с 46,6 процента голосов – коммунист набрал лишь 24,6 процента.

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин сообщал о попытках переписывания протоколов в пользу Тарасенко, подвозах избирателей и вбросах бюллетеней.

Тарасенко после вступления в должность станет третьим в России губернатором-коммунистом – наряду с победившим в первом туре 9 сентября главой Орловской области Андреем Клычковым и иркутским губернатором Сергеем Левченко.

Вторые туры выборов глав регионов в пройдут в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области 23 сентября. В Хакасии и Владимирской области действующим губернатором-единоросам противостоят коммунисты, в Хабаровском крае- кандидат от ЛДПР.

11 сентября “Ведомости” сообщили, что в администрации президента хотят, чтобы глава Хакасии Виктор Зимин, проигравший первый тур голосования коммунисту Валентину Коновалову, подал в отставку до второго тура – в АП не верят, что единорос способен одержать победу. Источника газеты в Кремле пояснил, что в регионе сложилась неуправляемая ситуация, не хватает денег на зарплаты бюджетникам. “Пусть там будет кто угодно, лишь бы не он”, – сказал собеседник издания.