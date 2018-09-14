Пятница, 14 сентября 2018

Глава отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Иларион обвинил США в желании добиться “ослабления” РПЦ.

“Для нас совершенно очевидно, что за действиями Константинопольского патриархата стоит американская администрация. Собственно, американцы этого и не скрывают. Посол Америки постоянно консультируется с господином Порошенко, другой посол Америки постоянно бывает в гостях у патриарха Варфоломея — там очень тесная связь. И Америка заинтересована в ослаблении Русской православной церкви, потому что, как говорил известный в свое время американский политолог и консультант нескольких президентов Збигнев Бжезинский, после распада Советского Союза главной силой на территории бывшего СССР, которую Америке надо всячески ослаблять и разрушать, является Русская православная церковь”, – сказал Иларион в телепередаче “Церковь и мир” на телеканале “Россия-1″.

Митрополит сослался на фальшивую цитату, которая в разных вариациях широко приписывается Бжезинскому в черносотенной среде. В действительности политолог никогда подобным образом не отзывался о православной церкви.

Иларион обвинил Константинополський патриархат в том, что он “делает все для того, чтобы ослабить Русскую православную церковь и оторвать у нее одну из ее неотъемлемых частей” – украинскую церковь. Митрополит еще раз пригрозил полностью разорвать евхаристические отношения с Константинополем, если там “доведут свое черное дело до конца” – предоставят Киеву автокефалию.

Константинопольская церковь, по мнению Илариона, ведет “подлую и вероломную политику, которая осуществляется на американские деньги, преследует политические цели и наносит урон всему мировому православию, не только Русской православной церкви”.

В пятницу Иларион заявил, что создание автокефальной украинской церкви повлечет за собой “кровопролитие”. “Если УПЦ (Московского патриархата. – Ред.) признают церковью страны-агрессора, как они сейчас говорят, если ее лишат законных прав, то мы можем ожидать всего, чего угодно – что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие”, – сказал он.

Накануне РПЦ по итогам экстренного заседания Священного синода, посвященного вопросу украинской церкви, объявила о прекращении совместных служений с представителями Константинопольского патриархата, участия во всех структурах или мероприятиях, где председательствуют или сопредседательствуют представители Константинополя. Кроме того, в церквях РПЦ прекратят молитвенные поминовения патриарха Константинопольского Варфоломея.

В случае, “если все будет так же продолжаться”, в Московском патриархате пригрозили полным разрывом отношений с Константинополем.

7 сентября Константинопольский патриархат объявил о назначении в Киев двух экзархов “в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине”. Экзархами стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада). Как отмечалось в заявлении патриархата, оба назначенных представителя Константинопольской церкви “служат украинским православным верующим в своих странах в юрисдикции Вселенского патриархата”

На следующий день митрополит Иларион пригрозил разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, если Киев получит автокефалию. Он назвал действия Константинополя “подлыми и вероломными”. В свою очередь в Священном синоде РПЦ заявили, что назначение экзархов в Киев “создает реальную угрозу единству всего мирового православия” и пообещали в ответ предпринять “ответные действия” “в самое ближайшее время”.