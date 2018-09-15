Суббота, 15 сентября 2018

Министерство иностранных дел Швейцарии потребовало от российских властей прекратить шпионаж против страны, сообщает Reuters.

Швейцарское дипломатическое ведомство призвало Москву “немедлено прекратить нелегальную активность на швейцарской земле или против швейцарских целей”.

Министерство указывает, что трижды за нынешний год вызывало российского посла в Берне Сергея Гармонина, чтобы высказать ему обеспокоенность по поводу “подозрительных операций” в отношении находящихся в Швейцарии организаций. Последний раз Гармонина вызвали в швейцарский МИД накануне в связи с публикациями в СМИ о задержании в Гааге двух российских шпионов, которые пытались завладеть информацией лаборатории радиологического и химико-радиологического анализа в швейцарском городе Шпиц.

О задержании в Нидерландах весной нынешнего года российских шпионов нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарская Tages Anzeiger сообщили в пятницу. Лаборатория в Шпице, данные с компьютеров которой пытались украсть задержанные, участвовала в расследовании химатак диктатора Башара Асада в Сирии, в ней также проверяли заключение проведенной британской лабораторией в Портон-Дауне экспертизы по делу об отравлении в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эксперты из Швейцарии подтвердили заключение Портон-Дауна.

Задержание было проведено в рамках совместной операции Нидерландов, Швейцарии и Британии. Ее конкретные сроки и обстоятельства не уточнялись.

Сообщалось, что у шпионов при себе была некая техника для взлома компьютерных сетей.

По некоторым данным, впоследствии задержанных выслали в Россию.

В субботу те же газеты сообщили со ссылкой на прокуратуру Берна о ведущемся в Швейцарии в отношении задержанных расследовании по поводу кибератаки на WADA. Оно ведется с марта 2017 года. Для продолжения расследования, поскольку оно “политически чувствительно” и может испортить отношения страны с Россией, швейцарской прокуратуре необходимо получить разрешение от министерства юстиции и полиции Швейцарии. Решение по этому вопросу пока не принято.

В российском посольстве в Швейцарии пятничные публикации о российском шпионаже назвали “очередным антироссийским вбросом” и обвинили швейцарское и голландское издания в попытке “подогреть русофобские настроения”. Вышедшие в субботу статьи в тех же газетах в дипмиссии назвали “антироссийским выпадом” и “очередной сказкой о “российских хакерах”.

В 2016 году был совершен взлом системы ADAMS, в которой хранились данные WADA о допинг-пробах, взятых у спортсменов во время летней олимпиады 2015 года в Рио-де-Жанейро. Данные были опубликованы в интернете – они свидетельствовали об употреблении спортсменами допинга. WADA обвинило в кибератаке хакерскую группировку Fancy Bear, связанную с Главным управлением Генштаба российского Минобороны (бывшее ГРУ).

В 2017-м глава комиссии Международного олимпийского комитета по расследованию допинговой системы в России Самуэль Шмид заявлял, что российские агенты во время конференции WADA пытались шпионить за ее участниками – шпионы находились в той же гостинице, где проводилось мероприятие.