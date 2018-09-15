Британия отложит новые антироссийские санкции до выхода из ЕС
Британия сможет ввести новые санкции за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля только после выхода страны из ЕС. Как сообщает The Telegraph, об этом в Палате общин заявил министр безопасности Бен Уоллес.
Британское правительство решило не задействовать до завершения Brexit принятую 4 месяца назад “поправку Магнитского” в закон о санкциях, предусматривающую ввод ограничений за нарушение прав человека. Как пояснил Уоллес, это связано с тем, что закон предусматривает пересмотр режима санкций после выхода из ЕС.
Уоллес не уточнил, к какому из двух возможных сроков санкции можно будет ввести – формально королевство покинет ЕС в марте 2019 года, а переходный период закончится к концу 2020 года.
Перенос введения санкций вызвал возмущение депутатов от Консервативной партии, выступавших в поддержку “поправки Магнитского”.
Основные санкционные меры, предусмотренные британским законом, – визовые ограничения и заморозка активов. Закон о санкциях был принят в феврале 2017 ода и с тех пор постепенно ужесточался, норму о визовых ограничениях в него включили в мае нынешнего года.
27 августа в силу вступила первая часть американских санкций против России за отравление Скрипалей. Ограничения включают в себя запрет на выдачу кредитов или любой другой финансовой помощи России властями США, запрет на поставку в Россию оборонных товаров, финансирование российской оборонки, продажу товаров и технологий в ряде областей. Вторая порция более жестких санкций может быть введена через три месяца, если Москва не выполнит требований США.
6 сентября западные страны – Британия, США, Канада, Франция и Германия – в совместном заявлении анонсировали новую высылку российских шпионов в связи с делом Скрипалей – самую масштабную по сравнению с проводившимися когда-либо ранее. Такая мера, пояснили западные союзники, призвана затруднить деятельность ГРУ – Скрипалей отравили агенты этой службы Александр Петров и Руслан Боширов.
О предыдущей высылке сотрудников российских дипмиссий демократические страны объявили в конце марта – также в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. Это была крупнейшая в истории высылка российских дипломатов; подобных мер не принималось ни в годы Российской империи, ни в годы СССР, ни после его распада. Акцию провели десятки стран. В частности, США выслали 60 дипломатов, а также закрыли генконсульство России в Сиэтле. Все выдворяемые чиновники были названы шпионами. 23 дипломата выслала Британия, 13 – Украина, по четыре – Германия, Канада, Польша и Франция, по три – Литва, Молдавия и Чехия, по два – Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды; еще ряд стран – по одному.
В свою очередь, НАТО лишило аккредитации семерых членов российского представительства, а еще троих отказалось аккредитовать на последующий период. За счет этого штат представительства оказался сокращен на треть – с 30 чиновников до 20.