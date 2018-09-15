Суббота, 15 сентября 2018

Британия сможет ввести новые санкции за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля только после выхода страны из ЕС. Как сообщает The Telegraph, об этом в Палате общин заявил министр безопасности Бен Уоллес.

Британское правительство решило не задействовать до завершения Brexit принятую 4 месяца назад “поправку Магнитского” в закон о санкциях, предусматривающую ввод ограничений за нарушение прав человека. Как пояснил Уоллес, это связано с тем, что закон предусматривает пересмотр режима санкций после выхода из ЕС.

Уоллес не уточнил, к какому из двух возможных сроков санкции можно будет ввести – формально королевство покинет ЕС в марте 2019 года, а переходный период закончится к концу 2020 года.

Перенос введения санкций вызвал возмущение депутатов от Консервативной партии, выступавших в поддержку “поправки Магнитского”.

Основные санкционные меры, предусмотренные британским законом, – визовые ограничения и заморозка активов. Закон о санкциях был принят в феврале 2017 ода и с тех пор постепенно ужесточался, норму о визовых ограничениях в него включили в мае нынешнего года.

27 августа в силу вступила первая часть американских санкций против России за отравление Скрипалей. Ограничения включают в себя запрет на выдачу кредитов или любой другой финансовой помощи России властями США, запрет на поставку в Россию оборонных товаров, финансирование российской оборонки, продажу товаров и технологий в ряде областей. Вторая порция более жестких санкций может быть введена через три месяца, если Москва не выполнит требований США.

6 сентября западные страны – Британия, США, Канада, Франция и Германия – в совместном заявлении анонсировали новую высылку российских шпионов в связи с делом Скрипалей – самую масштабную по сравнению с проводившимися когда-либо ранее. Такая мера, пояснили западные союзники, призвана затруднить деятельность ГРУ – Скрипалей отравили агенты этой службы Александр Петров и Руслан Боширов.

О предыдущей высылке сотрудников российских дипмиссий демократические страны объявили в конце марта – также в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. Это была крупнейшая в истории высылка российских дипломатов; подобных мер не принималось ни в годы Российской империи, ни в годы СССР, ни после его распада. Акцию провели десятки стран. В частности, США выслали 60 дипломатов, а также закрыли генконсульство России в Сиэтле. Все выдворяемые чиновники были названы шпионами. 23 дипломата выслала Британия, 13 – Украина, по четыре – Германия, Канада, Польша и Франция, по три – Литва, Молдавия и Чехия, по два – Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды; еще ряд стран – по одному.

В свою очередь, НАТО лишило аккредитации семерых членов российского представительства, а еще троих отказалось аккредитовать на последующий период. За счет этого штат представительства оказался сокращен на треть – с 30 чиновников до 20.