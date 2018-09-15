Суббота, 15 сентября 2018

Судья Воскресеньского горсуда Московской области Зинаида Александрина арестовала активиста движения против строительства в городе мусоросжигательного завода Алексея Холкина за участие во встрече с главой района. О решении, вынесенном в ночь на субботу, накануне сообщили в ВК-сообществе “Восзеркало Воскренск”.

Холкин объявлен виновным по статье 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

30 августа Холкин и другие местные активисты пошли к главе района Виталию Чехову, чтобы передать ему письменные обращения против строительства Воскресенского мусоросжигательного завода. Чиновник согласился принять посетителей и пройти с ними к участку, где планируется построить завод, но на выходе из районной администрации активистов ждала полиция; нескольких человек, в том числе Холкина, задержали и составили на них административные протоколы.

В пятницу Холкина вызвали в ОМВД по Воскресенскому району под другим предлогом, не относящимся к административному делу. Из полиции его силой отвезли в суд. Холкин долго ждал судью, само рассмотрение дела длилось около 3 часов. В 12 ночи Александрина вынесла постановление об аресте.