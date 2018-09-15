Суббота, 15 сентября 2018

Агенты ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов в ночь перед отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были с проституткой и курили марихуану в номере лондонского отеля, сообщает The Daily Mail со ссылкой на свидетелей происходившего.

Свидетели утверждают, что из двухместного номера отеля City Stay Hotel на Боу-роуд на востоке Лондона, который занимали россияне, ощущался запах каннабиса.

После того как Петров и Боширов тайно провели в свой номер проститутку, другие постояльцы отеля стали жаловаться персоналу на звуки “шумного секса”, которые доносились из комнаты.

Утром 4 марта Петров и Боширов поехали в Солсбери и намазали ядом “Новичок” дверную ручку дома Скрипалей. В тот же день они вернулись в Лондон и вечером вылетели в Москву из аэропорта Хитроу.

13 сентября в интервью в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян Петров и Боширов заявили, что посещали Британию как туристы. Они утверждают, что дважды – 3 и 4 марта – были в Солсбери, чтобы “осмотреть” находящийся там средневековый собор. Они назвали себя “гражданскими лицами” и “предпринимателями средней руки”, чей бизнес связан с “фитнес-индустрией и спортивным питанием”.

Bellingcat, The Insider и “Проект” опубликовали информацию из базы данных ФМС, доказывающую связь Петрова и Боширова со спецслужбами: в их личных делах в паспортной базе нет сведений о биографии, стоят отметки “сведений не давать” и “совершенно секретно”, а также указан телефонный номер, предположительно принадлежащий Минобороны.