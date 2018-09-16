Воскресенье, 16 сентября 2018

Врио губернатора Приморя единорос Андрей Тарасенко опережает своего соперника, коммуниста Андрея Ищенко, во втором туре выборов главы региона. Согласно предварительным итогам голосования, опубликованным на сайте краевого избиркома, Тарасенко набрал 49,55 процента голосов избирателей, тогда как кандидат от КПРФ – только 48,06 процента.

Между тем более ранние итоги выборов, напротив, показывали победу Ищенко: после обработки 97,87 процентов протоколов из участковых комиссий он набирал 50,37 процента голосов, а Ищенко – 47,11 процента. Однако после обработки 99 процентов протоколов Ищенко неожиданно стал выходить вперед.

Источник: static.vl.ru

Как сообщает РБК, член Центризбиркома Евгений Шевченко, курирующий Приморский край, объяснил несовпадение предварительных и итоговых результатов тем, что ввод данных в ГАС “Выборы” якобы “шел с опережением”. По словам члена ЦИК, в итоге разница между результатами единороса и коммуниста составила около 2 тысяч голосов. Шевченко заверил, что ЦИК не получал жалоб по поводу процесса голосования.

Между тем находящийся в Приморье зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Андрей Афонин обвинил руководство участковых комиссий в Уссурийске в переписывании итоговых протоколов в пользу Тарасенко – по его словам, таким образом в избиркомах пытались “сократить разрыв” в пользу единороса. Как утверждал Афонин, протоколы были переписаны в пяти комиссиях, председатели еще двоих комиссий скрылись от наблюдателей в неизвестном направлении. Ранее Афонин также заявлял о подвозах избирателей и вбросах бюллетеней в Приморье.

Пресс-секретарь Компартии Андрей Ющенко заявил, что КПРФ “абсолютно не собирается” признавать результаты выборов в Приморском крае. “Мы пойдем до конца. Будем выводить людей, если надо будет. Это беспредел не только в отношении Приморского края, это беспредел в отношении всей страны, всей политической системы и даже в отношении руководства страны”, – подчеркнул он.

В свою очередь сам Ищенко пообещал устроить акцию протеста на площади Борцов за власть Советов – центральной площади Владивостока. Он объявил о начале голодовки против фальсификации результатов выборов. Когда именно пройдет уличная акция, кандидат затруднился уточнить – он сказал, что обсуждает детали митинга со штабом.

В понедельник во Владивостоке у здания Заксобрания Приморского края проходит пикет против фальсификации итогов губернаторских выборов. “Здесь собралось минимум 150-200 человек. Андрей Ищенко принял решение о бессрочной голодовке. На площади будет установлена палатка. Мы добиваемся подсчёта голосов без фальсификаций. Сейчас ходят слухи, что приедет ОМОН. Мы готовы к диалогу с ними, с Росгвардией, хоть с самим Золотовым”, – рассказал депутат заксобрания, коммунист Владимир Беспалов.

Накануне Ищенко пообещал в случае победы на выборах “продолжать политику президента”.