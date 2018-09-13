Четверг, 13 сентября 2018

AP по требованию российского посольства в Израиле изменило статью о Холокосте, исключив оттуда указание на то, что СССР был союзником нацистской Германии. Об этом накануне сообщила Haaretz.

По данным газеты, в своем письме российские дипломаты назвали публикацию попыткой “переписать историю”.

Речь идет о статье “Украинский город (Львов. – Ред.) вспоминает евреев в годовщину Холокоста”, опубликованной 2 сентября. В первоначальной версии текста, сохранившейся в кэше Google, была фраза “В июне 1941 года Германия напала на СССР, своего бывшего союзника”. В обновленной версии статьи, появившейся 13-го числа, эта фраза выглядит так: “В июне 1941 года Германия напала на СССР”.

В преамбуле к отредактированному тексту AP так прокомментировала правку: “В 1939 году вопреки острым идеологическим разногласиям две страны заключили пакт о ненападении, который позволил им разделить Польшу, а СССР – также захватить балтийские страны Литву, Эстонию и Латвию. Этот пакт никогда не был формально признан договором о союзничестве, и в 1941-м Германия напала на СССР. В коалиции с союзниками (курсив “Граней”. – Ред.), в частности Британией и США, СССР четыре года воевал с нацистами”.

О том, что правка была внесена по требованию Москвы, AP не упоминало.

Заявления о союзе между СССР и нацистской Германией в путинской России преследуются в уголовном порядке. В 2014 году в УК была включена статья 354.1 (реабилитация нацизма). Диспозиция части 1 этой статьи, предусматривающей до трех лет колонии, включает в частности “распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны”.

В 2016 году пермский блогер Владимир Лузгин был оштрафован по этой норме на 200 тысяч рублей за репост на личной ВК-странице статьи “15 фактов про “бандеровцев”, или О чем молчит Кремль”. В статье среди прочего рассказывалось о совместной агрессии СССР и Германии против Польши и о развязывании этими государствами Второй мировой войны. Позже Лузгин эмигрировал в Чехию.

В прошлом году калужский блогер Иван Любшин был оштрафован на 400 тысяч рублей по “экстремистской” 282-й статье, а также по части 2 статьи 354.1 (реабилитация нацизма с искусственным созданием доказательств обвинения). По этой норме был квалифицирован репост Любшиным видеоролика “Победобесие”, в котором в частности рассказывалось о совместном параде Вермахта и Красной армии в Бресте в 1939 году.