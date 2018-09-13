Четверг, 13 сентября 2018

Центральный аппарат СКР направил прокурору для утверждения обвинительного заключения основное дело “Седьмой студии”, по которому проходят Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум. Об этом сообщается на сайте следственного ведомства.

Если прокурор утвердит обвинительное заключение, дело передадут в суд на рассмотрение по существу. Как заверяют в СКР, по делу “собрана достаточная доказательная база”.

В конце августа ТАСС сообщал, что срок следствия по делу “Седьмой студии” продлен до 19 октября. В связи с чем срок продлили, осталось неясным: следствие по делу к тому моменту уже давно завершилось, и фигурантов и их адвокатов обязали завершить ознакомление с материалами дела к 1 сентября.

Во вторник Мосгорсуд продлил до 19 октября сроки домашнего ареста режиссеру, экс-худруку “Седьмой студии” Серебренникову и бывшему гендиректору организации Юрию Итину. Адвокаты просили суд отпустить обоих под подписку о невыезде. Срок домашнего ареста директора Российского академического молодежного театра, в прошлом начальницы департамента Минкульта Софьи Апфельбаум истекает 19 сентября. Бывший генпродюсер “Седьмой студии” Малобродский остается под подпиской о невыезде; он почти год провел в СИЗО, откуда был в начале мая 2018-го освобожден из-за серьезных проблем со здоровьем.

Всем четверым фигурантам основного дела “Седьмой студии” инкриминирована часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии.

Согласно фабуле дела, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта “Платформа”, целями которого были названы развитие и популяризация современного искусства. Для воплощения проекта и образовали “Седьмую студию”.

Однако, заявляет СКР, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также утверждается, что режиссер поручал обеспечивать заключение “Седьмой студией” с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта “Платформа”. Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

Сумма ущерба от хищений, вмененных фигурантам, оценивается в 133 миллиона рублей.

Как утверждается, для возмещения ущебра по делу арест наложен на квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, “приобретенную в период совершения хищения”, автомобили обвиняемых общей стоимостью в 7 миллионов рублей, дорогостоящие ювелирные украшения, деньги обвиняемых – около 5 тысяч евро и 100 тысяч долларов, а также некое “иное имущество”.

Никто из четверых вину не признает.

В отдельные производства выделены дела еще двух фигуранток. Это бывшая главбух “Седьмой студии” Нина Масляева и преемница Малобродского в должности генпродюсера Екатерина Воронова. Масляева первоначально содержалась в СИЗО; позже она единственная из фигурантов дела дала признательные показания и была переведена под домашний арест. Воронова скрылась за границей; она объявлена в розыск.

14 августа стало известно, что Малобродский обратился в ФСБ с требованием открыть дело о фальсификации следователем СКР протокола допроса свидетельницы – бывшего бухгалтера и специалиста по кадрам “Седьмой студии” Ларисы Войкиной. В исходный текст протокола были добавлены вставки, а отрицательные ответы на ряд вопросов оказались заменены утвердительными.