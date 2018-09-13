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Основное дело “Седьмой студии” направлено прокурору

Четверг, 13 сентября 2018

Центральный аппарат СКР направил прокурору для утверждения обвинительного заключения основное дело “Седьмой студии”, по которому проходят Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум. Об этом сообщается на сайте следственного ведомства.

Если прокурор утвердит обвинительное заключение, дело передадут в суд на рассмотрение по существу. Как заверяют в СКР, по делу “собрана достаточная доказательная база”.

В конце августа ТАСС сообщал, что срок следствия по делу “Седьмой студии” продлен до 19 октября. В связи с чем срок продлили, осталось неясным: следствие по делу к тому моменту уже давно завершилось, и фигурантов и их адвокатов обязали завершить ознакомление с материалами дела к 1 сентября.

Во вторник Мосгорсуд продлил до 19 октября сроки домашнего ареста режиссеру, экс-худруку “Седьмой студии” Серебренникову и бывшему гендиректору организации Юрию Итину. Адвокаты просили суд отпустить обоих под подписку о невыезде. Срок домашнего ареста директора Российского академического молодежного театра, в прошлом начальницы департамента Минкульта Софьи Апфельбаум истекает 19 сентября. Бывший генпродюсер “Седьмой студии” Малобродский остается под подпиской о невыезде; он почти год провел в СИЗО, откуда был в начале мая 2018-го освобожден из-за серьезных проблем со здоровьем.

Всем четверым фигурантам основного дела “Седьмой студии” инкриминирована часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии.

Согласно фабуле дела, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта “Платформа”, целями которого были названы развитие и популяризация современного искусства. Для воплощения проекта и образовали “Седьмую студию”.

Однако, заявляет СКР, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также утверждается, что режиссер поручал обеспечивать заключение “Седьмой студией” с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта “Платформа”. Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

Сумма ущерба от хищений, вмененных фигурантам, оценивается в 133 миллиона рублей.

Как утверждается, для возмещения ущебра по делу арест наложен на квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, “приобретенную в период совершения хищения”, автомобили обвиняемых общей стоимостью в 7 миллионов рублей, дорогостоящие ювелирные украшения, деньги обвиняемых – около 5 тысяч евро и 100 тысяч долларов, а также некое “иное имущество”.

Никто из четверых вину не признает.

В отдельные производства выделены дела еще двух фигуранток. Это бывшая главбух “Седьмой студии” Нина Масляева и преемница Малобродского в должности генпродюсера Екатерина Воронова. Масляева первоначально содержалась в СИЗО; позже она единственная из фигурантов дела дала признательные показания и была переведена под домашний арест. Воронова скрылась за границей; она объявлена в розыск.

14 августа стало известно, что Малобродский обратился в ФСБ с требованием открыть дело о фальсификации следователем СКР протокола допроса свидетельницы – бывшего бухгалтера и специалиста по кадрам “Седьмой студии” Ларисы Войкиной. В исходный текст протокола были добавлены вставки, а отрицательные ответы на ряд вопросов оказались заменены утвердительными.