Четверг, 13 сентября 2018

РПЦ прекращает совместные служения с иерархами Константинопольского патриархата, а Вселенского патриарха Варфоломея перестанут поминать в церквях РПЦ. Как сообщает “Православие и мир”, об этом после экстренного заседания Священного синода РПЦ заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Во вторник Священный синод обсуждал вопрос украинской церкви. РПЦ также приостанавливает участие во всех структурах, где председательствуют или сопредседательствуют представители Константинополя: это касается епископских ассамблей в странах диаспоры, богословских диалогов и других мероприятий.

Митрополит Иларион подчеркнул, что решение синода пока не означает полного разрыва евхаристических отношений с Константинополем, но такой шаг последует, “если все будет так же продолжаться”. В Московской патриархии “приняли решения вынужденно”, а до этого “на протяжении многих лет пытались решать проблемы с помощью диалогов” – последней такой попыткой был визит патриарха Кирилла в Стамбул, сказал Иларион.

Как рассказал Иларион, РПЦ призвала глава всех поместных православных церквей “инициировать всеправославное обсуждение ситуации на Украине, чтобы совместно найти такое решение, которое поможет заврачевать раскол”.

По словам Илариона, синод поручил произносить во время литургии во всех церквях РПЦ молитвы о “единстве святого православия”.

Представитель РПЦ обвинил Константинопольский патриархат в том, что он “незаконно вторгся на территорию Московского патриархата, назначив на Украине своих экзархов”. По мнению Илариона, “Константинополь очень торопится завершить автокефалию УПЦ, пока у власти находится нынешний президент Украины Петр Порошенко, который его (Константинополь. – Ред.) поддерживает”.

В среду Интерфакс сообщил со ссылкой на Союз православных журналистов Украины о прибытии в Киев двух экзархов, назначенных патриархом Варфоломеем – архиепископа Памфилийский Даниил (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада). Как утверждалось, 10 сентября они посетили Киево-Печерскую лавру, и один из священников купил в церковной лавке панагию (икону Богородицы).

7 сентября Константинопольский патриархат объявил о назначении в Киев двух экзархов “в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине”. Как отмечалось в заявлении патриархата, оба назначенных представителя Константинопольской церкви “служат украинским православным верующим в своих странах в юрисдикции Вселенского патриархата”

На следующий день представитель РПЦ митрополит Иларион пригрозил разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, если Киев получит автокефалию. Он назвал действия Константинополя “подлыми и вероломными”. В свою очередь в Священном синоде РПЦ заявили, что назначение экзархов в Киев “создает реальную угрозу единству всего мирового православия” и пообещали в ответ предпринять “ответные действия” “в самое ближайшее время”.