Четверг, 13 сентября 2018

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признал вину по тем эпизодам своего дела, в которых его признали виновным присяжные в Вирджинии. Как сообщает Bloomberg, политтехнолог сделал это в пятницу на заседании суда в Вашингтоне по своему второму делу – о нарушении закона об иностранных агентах.

22 августа присяжные федерального суда в пригороде Вашингтона Александрии, штат Вирджиния, признали Манафорта виновным в двух эпизодах банковского и пяти эпизодах налогового мошенничества, а также в одном эпизоде сокрытия сведений об иностранном банковском счете. Одним из эпизодов дела было получение в 2006-2015 годах Манафортом нескольких десятков миллионов долларов за лоббирование в США интересов Виктора Януковича, Кабмина Украины и правившей при Януковиче Партии регионов, а после победы Революции достоинства – за продвижение интересов Оппозиционного блока. По оставшимся 10 эпизодам присяжные не смогли прийти к единому решению. По вердикту присяжных Манафорту грозит до 30 лет лишения свободы, однако эксперты прогнозируют, что он получит около 10 лет.

Кроме признания вины Манафорт также стал сотрудничать с американским Минюстом – в чем именно состоит это сотрудничество, неизвестно. Прокуроры по делу заявили, что снятие с Манафорта любых других обвинений будет зависеть от успеха его сотрудничества с обвинением либо от приговора.

Манафорта судят по обвинению в том, что он продвигал в США и Европе позитивный образ Януковича и Партии регионов, не регистрируясь в США в качестве иностранного агента. Через несколько дней должен начаться отбор присяжных для нового суда.

После признания вины у политтехнолога конфискуют его недвижимость – квартиру и два дома в Нью-Йорке, дом в Вирджинии, деньги с банковских счетов, а также аннулируют страховой полис. Манафорт также отказывается от права обжаловать вердикт присяжных в апелляции.

Отказ Манафорта от обжалования вердикта присяжных может свидетельствовать о том, что он рассчитывает на президентское помилование.

Преступления Манафорт выявила комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Политтехнолог не обвиняется в преступлениях, связанных с вмешательством России в выборы, однако комиссия проверяет его с целью найти возможные каналы связи штаба Трампа с Москвой.

Во вторник телеканал ABC News сообщил, что Манафорт, возможно, склонился к заключению сделки с Мюллером.

Сделка, как сообщал телеканал, позволит Манафорту избежать судебного процесса по второму делу, который должен стартовать в нынешнем месяце в Вашингтоне. При этом неизвестно, намеревался Манафорт лишь признать вину или же дать показания о влиянии России на выборы.

Накануне Манафорт и его адвокаты больше четырех часов вели переговоры со следователями. В здание, где работает Мюллер, Манафорт со своими юристами зашел через скрытый от глаз прохожих служебный вход.

Часть обвинений была предъявлена Манафорту в октябре прошлого года, другая – в феврале нынешнего. Вместе с политтехнологом по делу проходил его помощник Рик Гейтс. Первоначально оба отрицали вину, однако о Гейтсе еще в марте стало известно, что он согласился с обвинениями и решил сотрудничать с Мюллером. Манафорт до сих пор настаивал на своей невиновности.

С конца прошлого года политтехнолог находился под домашним арестом. Однако 15 июня его отправили в тюрьму. Соответствующее ходатайство в суд подал Мюллер, заявивший о давлении обвиняемого на свидетелей.