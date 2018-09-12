Среда, 12 сентября 2018

В ЕСПЧ направлена жалоба на незаконное задержание и пытки фигуранта петербургского дела “Сети” Виктора Филинкова, а также на саботаж расследования этих преступлений. Такую информацию сообщает “Коммерсант” со ссылкой на “Зону права”, которая представляет интересы политзека в Страсбурге.

Жалоба была направлена во вторник, 11 сентября. Филинков обвиняет Россию в том, что она нарушила в его отношении статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 3 (запрещение пыток) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции.

Филинков – первый из фигурантов обоих дел “Сети”, петербургского и пензенского, обратившийся в Страсбургский суд.

Адвокат “Агоры” Виталий Черкасов, защищающий политзека по уголовному делу, в комментарии “Коммерсанту” выразил надежду на скорейшую коммуникацию жалобы. “Мы рассчитываем, что это поможет Виктору Филинкову противостоять порочной правоохранительной системе и привлечет внимание к тому, что Конвенция на территории РФ не исполняется следственными органами и судами, тем более в отношении сотрудников ФСБ”, – заметил юрист.

23-летний программист Филинков был задержан 23 января и два дня спустя отправлен в СИЗО. По части 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе) политзеку грозит от 5 до 10 лет колонии.

После задержания оперативники ФСБ избивали Филинкова и пытали его током. Политзек дал признательные показания, которые в дальнейшем дезавуировал. Теперь он, как и большинство фигурантов дела, настаивает на своей невиновности.

Адвокат Черкасов предпринял целый ряд попыток привлечь силовиков, пытавших его подзащитного, к уголовной ответственности. Однако расследования по факту пыток начато так и не было.

С конца августа Филинков и еще один фигурант петербургского дела “Сети”, Юлий Бояршинов, находятся в СИЗО-1 в Пензе. Предполагалось, что туда их доставили для проведения следственных действий с участием фигурантов пензенского дела. Однако известно, что следствие в отношении трех арестованных по пензенскому делу, в том числе Ильи Шакурского и Дмитрия Пчелинцева – основных обвиняемых, которые объявлены организаторами “террористического сообщества”, – 3 сентября было завершено.

10-го числа было распространено совместное обращение девяти обвиняемых по пензенскому и петербургскому делам “Сети”, в котором политзеки заявили о непризнании вины. Обращение составили родители арестованных по заявлениям своих детей.