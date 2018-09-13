Четверг, 13 сентября 2018

Госпитализированный с подозрением на отравление участник Pussy Riot и издатель “Медиазоны” Петр Верзилов пришел в сознание и покинул реанимацию в Институте им. Склифосовского, сообщает “Медуза” со ссылкой на его девушку, участницу группы Веронику Никульшину.

По словам Никульшиной, Верзилов уже узнает ее и свою мать, но у него остаются галлюцинации и бредовое, “по-прежнему возбужденное” состояние.

“Дальнейших прогнозов дать не могу. С врачами я его состояние не обсуждала”, – добавила она.

Ранее Верзилов был погружен в медикаментозный сон – как поясняли близкие со слов врачей, “в сознании он начинает себя вести очень активно”, и из-за этого у него поднимается давление. По состоянию на четверг медики называли возможным подключение больного к аппарату искусственной вентиляции легких.

Мать пациента Елена Верзилова сообщила Би-Би-Си, что наблюдала своего сына в больнице только спящим, а срок его выхода из тяжелого состояния медики оценивают в 3-4 дня. “Врач сказал, что состояние было тяжелое, сейчас стало существенно легче, ему дали снотворное, чтобы поспал, отдохнул. Сейчас находится в сознании, но в состоянии сна. Все, что доктор сказал, что это отравление определенной группой веществ, которые имеют свойство всасываться в организм и будут выводиться из организма, и на это требуется какое-то количество дней”, – рассказала Верзилова.

В пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что случившееся с Верзиловым “вызывает очевидное беспокойство, особенно если учитывать действия, предпринятые Россией в последние месяцы в Британии (отравление Сергея Скрипаля и его дочери. – Ред.)”. При этом Трюдо оговорился, что “делать какие-либо выводы относительно случившегося еще преждевременно”. Внимание Трюдо к судьбе Верзилова объясняется тем, что активист наряду с российским гражданством имеет и канадское.

В ночь на 12 сентября Верзилов попал в реанимацию московской больницы им. Бахрушиных с подозрением на отравление. У оппозиционера ухудшилось зрение, нарушились речь и моторика, а затем он потерял сознание. При этом утверждается, что каких бы то ни было препаратов Верзилов не принимал.

В четверг Интерфакс передал, что в крови у Верзилова действительно не обнаружено следов препаратов, за исключением тех, которые ему вводили в больнице. Предварительным диагнозом была названа вертебро-базилярная недостаточность – как пояснил источник агентства, “по сути это предынсультное состояние”.

В тот же день больного перевезли в Институт имени Склифосовского и там также поместили в реанимацию.

Между тем Никульшина заявила “Медузе”: “Это точно отравление, отравление холинолитиками. Это что-то типа атропина, цикломеда – то, что содержится в лекарственных препаратах. Но здесь вопрос большой дозировки”. Холинолитики – препараты, угнетающие сокращение мышц. Отравление этими веществами анализ крови выявить не позволяет.

Елена Верзилова, мать больного, согласилась с мнением Никульшиной. Она отметила, что обследование в Институте Склифосовского не обнаружило у больного какой-либо сосудистой патологии.

В июле Верзилов, Никульшина и еще двое участниц Pussy Riot отбыли 15 суток административного ареста за направленную против политических преследований акцию “Милиционер вступает в игру”, которая была проведена на финальном матче чемпионата мира по футболу. Активисты, переодетые в полицейскую форму, выскочили на футбольное поле. На матче присутствовали Владимир Путин, а также президенты Франции Эмманюэль Макрон и Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

9 сентября Верзилова задержали на выходе из дома, когда он отправлялся в ОП “Басманный” отвезти передачу Никульшиной и ее подруге, задержанным в центре Москвы в день акции против пенсионной реформы. “Оперативники сказали, что сами мне помогут поскорее оказаться в ОВД”, – написал Верзилов в твиттере. Тем не менее в отделе никаких протоколов на него оформлять не стали. Никульшиной с подругой 11 сентября дали по двое суток ареста, уже фактически отбытых ими в отделе, и освободили.