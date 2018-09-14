Пятница, 14 сентября 2018

Фсиновцы избили голодающего украинского активиста Владимира Балуха в симферопольском СИЗО-1, собщает “Гордон” со ссылкой на зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

По словам Чийгоза, в пятницу в камеру к Балуху зашел начальник СИЗО Сергей Бережной в сопровождении двух фсиновцев. Они потребовали от Балуха навести порядок в камере. “Потребовали с оскорблениями, угрожали, что скоро отправят по этапу. Балух отказался, ему пригрозили “ямой” (карцером. – Ред.). Началась словесная перепалка, потому что администрация СИЗО недовольна проукраинской позицией Балуха. После перепалки его повели “на яму”, но по пути завели в каптерку, потребовали встать на колени. Он наотрез в жесткой форме отказался. За это его уложили на пол, надели наручники сзади, за спиной, и избили. Били в область печени, по спине и голове”, – рассказал Чийгоз. Он добавил, что после избиения у политзека сильно болят печень и голова.

После избиения, добавил Чийгоз, Балуха “не рискнули отвести” в карцер и вернули в камеру, составив некий протокол (какой именно – Чийгоз не уточнил). Крымскотатарский лидер сообщил “Крым. Реалиям”, что от Балуха “угрожают избавиться”.

Между тем журналист Антон Наумлюк сообщил, не называя источник информации, что конфликт Балуха с фсиновцами произошел из-за сломанной видеокамеры в камере Балуха. Как утверждает Наумлюк, тюремщики под руководством Бережного провели в камере обыск. Затем политзека вывели из камеры, и у него произошла словесная перепалка с Бережным – начальник изолятора обвинил Балуха в поломке. “После этого в наручниках Балуха сопроводили в карцер. Находится ли он там до сих пор, неизвестно. Адвоката к нему сегодня не пустили, ссылаясь на неприемный день, заверили, что конфликт был, но ограничился словесной перепалкой”, – написал Наумлюк.

Как сообщает Крымская правозащитная группа, Бережной сказал адвокату, что видел Балуха и с ним “все нормально”. В субботу в изолятор также прибыл общественный защитник Балуха архиепископ Симферопольского и Крымского УПЦ Киевского патриархата Климент (Кущ), но его тоже не допустили к политзеку.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова потребовала немедленно допустить ее к Балуху. “В любую минуту готова выехать к нему!” – подчеркнула она. По словам Денисовой, она связалась с российской коллегой Татьяной Москальковой, и та ответила ей, что политзек якобы “сам спровоцировал конфликт” – его “должны были наказать” и не поместили в карцер, лишь “учитывая его состояние”. Таким образом, из слов Денисовой следует, что Балуха в карцере нет.

“Избиение оккупантами В. Балуха, который голодает 181 день, – за пределами добра и зла. Доказательства преступлений передадим в суды”, – написала в твиттере пресс-секретарь МИДа Украины Марьяна Беца.

“Что с ним дальше будет, мы не знаем. Врач его не осматривал, адвокаты и правозащитники смогут попытаться его увидеть только завтра. Не уверен, что их допустят”, – добавил Чийгоз. Он также рассказал, что во время избиения Балуха уборку в его камере провели “козлы” – сотрудничающие с администрацией СИЗО арестанты. “Что это означает? Обычно, когда в камере делают уборку и фотографируют, это либо потому, что кто-то из Москвы потребовал снимки, либо “гости” приедут, то есть какое-то важное начальство, которому надо показать, что Балух содержится в нормальных условиях”, – пояснил Чийгоз.

11 августа 2017 года Балуха избил начальник ИВС российского УМВД по Раздольненскому району аннексированному Крыму Валерий Ткаченко. После этого в отношении Балуха сфабриковали дело по части 2 статьи 321 УК России (применение неопасного насилия к сотруднику места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности). 5 июля судья подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма Татьяна Пыркало назначила Балуху 3 года общего режима по этому делу, в совокупности с наказанием по второму делу – о хранении патронов и тротиловых шашек – он получил 5 лет общего режима.

13 июля судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Дмитрий Михайлов отказался рассматривать ходатайство Балуха об условно-досрочном освобождении по второму делу. 10 сентября судья верховного суда аннексированного Крыма Анатолий Осоченко объявил это решение законным.

Балух, находившийся в симферопольском СИЗО в декабре 2016 – декабре 2017 года и повторно отправленный туда в январе 2018-го, остается в изоляторе до апелляции на приговор по делу об избиении начальника ИВС. 12 марта он объявил голодовку в знак протеста против фабрикации против него уголовных дел. До 12 апреля политзек употреблял только воду. Затем по настоянию архиепископа Климента Балух смягчил режим акции, начав ежедневно принимать небольшое количество пищи (чем и объясняется получение упомянутых в ответе прокуратуры передач). Однако 22 июня Балух вновь ужесточил голодовку, полностью отказавшись от еды, однако через некоторое время вернулся к смягченному режиму акции. 24 августа Крымская правозащитная группа сообщила, что за время голодовки Балух потерял 35 процентов веса.