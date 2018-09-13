Четверг, 13 сентября 2018

В Нидерландах весной нынешнего года были задержаны два российских шпиона, которые пытались завладеть информацией лаборатории радиологического и химико-радиологического анализа в швейцарском городе Шпиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на появившуюся в четверг вечером статью нидерландской NRC Handelsblad и утреннюю публикацию швейцарской Tages Anzeiger.

Задержание было проведено в рамках совместной операции Нидерландов, Швейцарии и Британии. Ее конкретные сроки и обстоятельства в статьях не уточняются.

Сообщается, что у шпионов при себе была некая техника для взлома компьютерных сетей.

Пресс-секретарь Федеральной службы разведки Швейцарии Изабелле Грабер подтвердила факт операции и участие в ней совместно с нидерландскими и британскими партнерами.

По информации Tages Anzeiger, задержанных выслали в Россию. Между тем NRC Handelsblad передавала, что прокуратура Берна еще с марта 2017 года расследует возбужденное против них дело о шпионаже.

Пресс-секретарь лаборатории в Шпице Андреас Бухер отказался комментировать сообщение Грабер, однако подтвердил факт хакерской атаки. “Мы были готовы к этому, данные не были украдены”, – заметил он.

В конце июля нынешнего года The Local передавала, что хакеры из группировки Sandworm, представляясь сотрудниками лаборатории, распространяли приглашения для участников запланированной на сентябрь конференции по химическому оружию.

Лаборатория в Шпице имеет сертификат Организации по запрещению химического оружия. По информации РБК, она участвовала в расследовании химатак диктатора Башара Асада в Сирии.

Как передает NRC Handelsblad, по поручению ОЗХО в Шпице также проверяли заключение проведенной британской лабораторией в Портон-Дауне экспертизы по делу об отравлении в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Швейцарские специалисты подтвердили заключение Портон-Дауна о том, что покушение было совершено с применением яда “Новичок”.

14 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, будто некие сотрудники лаборатории в Шпице сообщили “на условиях конфиденциальности”, что Скрипалей отравили ядом BZ, состоявшим на вооружении США, Британии и ряда других стран НАТО. Однако администрация швейцарской лаборатории возразила, что не ставит под сомнение выводы Портон-Дауна.