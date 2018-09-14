Пятница, 14 сентября 2018

В Дагестане в горно-лесистой местности у аула Талги в пригороде Махачкалы силовики убили троих членов вооруженного подполья, сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета.

с 5 утра в Карабудахкентском и Буйнакском районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции – как заявляется, в связи с “получением органами безопасности информации о планирующихся преступлениях террористической направленности”.

По утверждению НАК, силовики обнаружили группу из троих боевиков “в ходе поисковых мероприятий” около Талги. Утверждается, что члены подполья в ответ на предложение силовиков сдаться стали стрелять из автоматического оружия и были убиты спецназом ФСБ.

Потерь среди силовиков и мирного населения нет. На месте перестрелки нашли оружие и боеприпасы.

Накануне НАК отчитался об убийстве силовиками в Дагестане некоего гражданина, который обстрелял их из машины, после того как его автомобиль остановили для проверки документов. Инцидент произошел в 22:20 четверга на трассе между аулом Костек Хасавюртовского района и Чонтаулом, Кизилюртовский район. Как утверждалось, стрелявшего убили ответным огнем. Машина загорелась. Сообщалось, что по этой причине опознать убитого на тот момент не удалось.