Четверг, 13 сентября 2018

Болезнь продюсера Pussy Riot и издателя “Медиазоны” Петра Верзилова – повод для беспокойства, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Слова премьера накануне передал Reuters.

“Это вызывает очевидное беспокойство, особенно если учитывать действия, предпринятые Россией в последние месяцы в Британии, – заметил Трюдо. – Однако делать какие-либо выводы относительно случившегося еще преждевременно”.

Внимание Трюдо к судьбе больного объясняется тем, что Верзилов наряду с российским гражданством имеет и канадское.

В ночь на 12 сентября Верзилов попал в реанимацию московской больницы им. Бахрушиных с подозрением на отравление. У оппозиционера ухудшилось зрение, нарушились речь и моторика, а затем он потерял сознание. При этом утверждается, что каких бы то ни было препаратов Верзилов не принимал.

В четверг Интерфакс передал, что в крови у Верзилова действительно не обнаружено следов препаратов, за исключением тех, которые ему вводили в больнице. Предварительным диагнозом была названа вертебро-базилярная недостаточность – как пояснил источник агентства, “по сути это предынсультное состояние”.

В тот же день больного перевезли в Институт им. Склифосовского и там также поместили в реанимацию.

Между тем участница Pussy Riot Вероника Никульшина, с которой сейчас живет Верзилов, заявила “Медузе”: “Это точно отравление, отравление холинолитиками. Это что-то типа атропина, цикломеда – то, что содержится в лекарственных препаратах. Но здесь вопрос большой дозировки”. Холинолитики – препараты, угнетающие сокращение мышц. Отравление этими веществами анализ крови выявить не позволяет.

Елена Верзилова, мать больного, согласилась с мнением Никульшиной. Она отметила, что обследование в Институте им. Склифосовского не обнаружило у больного какой-либо сосудистой патологии.

Верзилов погружен в медикаментозный сон – как поясняли близкие, из-за того что “в сознании начинает себя вести очень активно” и из-за этого у него поднимается давление. По состоянию на четверг медики называли возможным подключение больного к аппарату искусственной вентиляции легких.

В июле Верзилов, Никульшина и еще двое участниц Pussy Riot отбыли 15 суток административного ареста за направленную против политических преследований акцию “Милиционер вступает в игру”, которая была проведена на финальном матче чемпионата мира по футболу. Активисты, переодетые в полицейскую форму, выскочили на футбольное поле. На матче присутствовали Владимир Путин, а также президенты Франции Эмманюэль Макрон и Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

9 сентября Верзилова задержали на выходе из дома, когда он отправлялся в ОП “Басманный” отвезти передачу Никульшиной и ее подруге, схваченным на акции против пенсионной реформы. “Оперативники сказали, что сами мне помогут поскорее оказаться в ОВД”, – написал Верзилов в твиттере. Тем не менее в отделе никаких протоколов на него оформлять не стали. Никульшиной с подругой 11 сентября дали по двое суток ареста, уже фактически отбытых ими в отделе, и освободили.

Дважды – в 2015 и 2017 годах – с симптомами отравления в критическом состоянии в больницу попадал зампред “Открытой России”, один из инициаторов принятия американского “закона Магнитского” Владимир Кара-Мурза-младший.