Пятница, 14 сентября 2018

Власти Бельгии в пятницу экстрадировали в Россию 30-летнего уроженца Грозного Али Гехаева, обвиняемого на родине в финансировании “Исламского государства”. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

По части 1.1 статьи 205.1 УК (финансирование терроризма) Гехаеву грозит от 8 до 15 лет колонии. Как заявляют в ФСБ, с 2015 года Гехаев постоянно жил в странах Евросоюза (каких – не уточняется) и “осуществлял финансовую поддержку боевиков” ИГ.

Гехаев внесен в список “террористов и экстремистов” Росфинмониторинга.

В мае 2017-го эмигранта задержали в Брюсселе на основании российской ориентировки и поместили под экстрадиционный арест. В операции по его выдаче совместно с ФСБ участвовали Генпрокуратура России, российское бюро Интерпола и ФСИН. “В результате скоординированной деятельности российских правоохранительных органов представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Бельгии удовлетворить запрос о его выдаче”, – заявляют в ФСБ.

Причастность к “Исламскому государству”, равно как и участие в сирийском конфликте – типичный повод, который в Чечне используют для фабрикации дел против неугодных режиму Рамзана Кадырова, в том числе беженцев из республики. В частности, в розыск как уехавших в Сирию сторонников “Исламского государства” объявляли подозреваемых в гомосексуальности. Европейские страны регулярно выдают России находящихся в розыске уроженцев Северного Кавказа, в том числе имеющих статус беженца.