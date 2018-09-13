Четверг, 13 сентября 2018

В Челябинском облсуде начались слушания по существу местного дела Misanthropic Division. Об этом сообщает Znak.com. На сайте суда карточка дела отсутствует.

В деле четверо фигурантов. Основной обвиняемый – 25-летний житель областного центра Максим Сироткин. Кроме него на скамье подсудимых находятся 26-летний Константин Агеев и 22-летний Никита Ермаков (оба тоже из Челябинска), а также 23-летний житель Миасса Сергей Задорожко.

Как сообщается на сайте СКР, в зависимости от вменяемой роли фигурантам инкриминированы пункты “ж”, “л” части 2 статьи 105 (убийство в составе организованной группы по мотивам социальной ненависти либо вражды; от 8 лет колонии до смертной казни, фактически, в связи мораторием на нее, – до пожизненного срока), часть 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки; от 3 до 6 лет), часть 1 статьи 30 – часть 3 статьи 223.1 (приготовление к этому же преступлению в составе организованной группы; до 6 лет), часть 2 статьи 214 (вандализм по мотивам ненависти либо вражды; до 3 лет), а также части 1, 2 статьи 282.2 (организация деятельности экстремистской организации и участие в таковой организации; от 6 до 10 и от 2 до 6 лет соответственно) и часть 1 статьи 282.3 УК (финансирование экстремизма; от 3 до 8 лет).

Какие именно обвинения предъявлены каждому из фигурантов, в известных “Граням” публикациях не уточняется. Известно лишь, что убийство вменено Сироткину и Агееву, финансирование экстремизма – одному Сироткину, а Задорожко обвиняется только по части 2 статьи 282.2. Znak.com пишет, что трое из подсудимых заключены в СИЗО, а один находится под подпиской о невыезде. Как можно предположить, на свободе остается именно Задорожко.

Сироткин имеет непогашенную условную судимость за грабеж.

Согласно обвинительному заключению, которое на слушаниях в пятницу зачитала прокурор Вероника Маринина, ячейку Misanthropic Division в Челябинске Сироткин организовал в 2015 году – в год запрета организации. Участники группировки регулярно собирались на спортплощадке у памятника Курчатову в областном центре и там проводили тренировки, в частности по рукопашному и ножевому бою.

Кроме того, утверждается, что молодые люди ездили по военным городкам и полигонам, собирая детали боеприпасов. Находки они хранили дома, говорится в деле.

Также обвинение заявляет, что Сироткин по инструкции, найденной в интернете, собрал бомбу и взорвал ее на улице, сняв происходящее на видео. Запись с наложенной символикой Misanthropic Division он опубликовал в Сети.

Утверждается, что в дальнейшем Сироткин и Агеев намеревались собрать еще одну бомбу, однако не успели, поскольку их задержали.

По всему городу, говорится в обвинительном заключении, фигуранты расклеивали листовки Misanthropic Division и наносили свастики, в том числе на памятники, посвященные германо-советской войне. Также утверждается, что в октябре 2016-го Сироткин вывесил на мосту через Троицкий тракт баннер с текстом “Азов, иду на Вы” (в деле заявляется, что полк Нацгвардии Украины “Азов” – одно из подразделений Misanthropic Division). Видеозаписи этих акций также публиковались в интернете.

Убийство, совершенное Сироткиным и Агеевым, в публикации СКР датировано августом 2016 года, в публикации Znak.com – 2017-м без уточнения месяца. В дачном поселке в районе Троицкого тракта молодые люди, будучи абсолютно трезвыми, напали на 48-летнего бомжа и нанесли ему множество ножевых ранений, от которых он умер на месте. Мотивом, как утверждается, было убеждение обвиняемых в том, что бомжи своим видом и образом жизни оскверняют Россию.

У погибшего есть дочь, которой сейчас 21 год. Она подала к подсудимым гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму 300 тысяч рублей. Дочь выступила на слушаниях в пятницу. Она сообщила, что ее отец действительно бродяжничал, а ранее отбывал срок в колонии, однако она поддерживала с ним отношения.

Согласно фабуле обвинения о финансировании экстремизма, Сироткин переводил по 500 или 1000 рублей в “головную ячейку в Киеве” (насколько можно понять, имеется в виду полк “Азов”).

Задержания по делу проводили совместно ФСБ и полиция; они же вели и оперативное сопровождение расследования. Фигуранты, как можно заключить из публикации СКР, были задержаны в прошлом году; о деле против Задорожко сообщалось без указания его имени в мае 2017-го. Znak.com пишет, что статью об экстремизме ему вменили только за расклеивание листовок.

Все четверо подсудимых полностью признали вину.