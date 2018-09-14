Пятница, 14 сентября 2018

Житель Волоколамска Анатолий Чипсанов обвиняется в нападении на бывшего главу Волоколамского района Подмосковья Евгения Гаврилова, совершенном в марте на стихийном сходе жителей за закрытие свалки Ядрово. Как сообщает NEWS.Ru, медицинскую экспертизу по делу провели только в августе.

Чипсанову вменяется часть 2 статьи 318 УК (применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти), предусматривающая до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, он “нанес с применением физической силы не менее одного удара головой в височную область головы” Чипсанова. Согласно выводам врачей, глава района в результате получил закрытую черепно-мозговую травму – сотрясение мозга и кровоподтек в левой височной области. Медики оценили нанесенный здоровью Гаврилова вред как легкий.

Сам Чипсанов утверждает, что случайно столкнулся с Гавриловым в толпе. “В тот день у ЦРБ (центральной районной больницы. – Ред.) была суматоха. Я стоял в толпе, и когда они (чиновники. – Ред.) проходили мимо, меня толкнули сзади, и я с Гавриловым столкнулся головой. Ни удара, ничего не было — был толчок”, – поясняет обвиняемый.

После случившегося на сходе Гаврилов продолжал появляться на публике в качестве главы района, выступал по телевидению, и видимых повреждений у него не было заметно.

Сразу же после того, как мэр получил травму, против Чипсанова возбудили дело по статье 116 УК (побои, нанесенные из хулиганских побуждений), по которой ему грозило до двух лет колонии. Однако 10 сентября дело переквалифицировали на более тяжкую 318-ю статью кодекса. Через два дня следователь волоколамского отдела СКР майор юстиции А. А. Михеев подписал постановление о привлечении Чипсанова в качестве обвиняемого.

Материалы дела уже переданы в городскую прокуратуру. Если там утвердят обвинительное заключение, дело будет направлено на рассмотрение в Волоколамский горсуд. По мнению Чипсанова, заключение будет утверждено, поскольку замом городского прокурора работает некий друг Гаврилова.

21 марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Гаврилов прибыли к больнице, в которую были госпитализированы дети, пострадавшие от ядовитых выбросов со свалки – там проходил стихийный митинг местных жителей. Воробьев и Гаврилов выступили на этом митинге, однако их речи вызвали возмущение граждан.

Видя, что обстановка накаляется, чиновники решили скрыться в больнице. Воробьеву удалось зайти в здание. Между тем Гаврилова схватили и затащили в толпу, где, матерясь, начали предъявлять ему претензии. “Если мой внук помрет, я тебе вот эти очки в жопу запихну”, – пообещал дед одного из больных детей.

В какой-то момент Гаврилова толкнули. Тот попытался ответить. Тогда на него набросились сразу с нескольких сторон. “Сноб” сообщал, что Гаврилова побили, однако на видеозаписи это не зафиксировано. Один из очевидцев заметил, что чиновника лишь “помяли в толпе”. “Ему оторвали капюшон и затоптали в грязи”, – добавил очевидец.

В итоге Гаврилову удалось вырваться и уйти в здание больницы.

Позже митингующие забросали снежками вышедшего из здания губернатора Воробьева. Затем чиновника начали толкать. Полицейские, находящиеся у больницы, в свою очередь, отталкивали митингующих, но никого не били и не задерживали. По информации журналиста “Коммерсанта” Александра Черных, во время потасовки Воробьева ударили по голове.

23 марта Воробьев отправил Гаврилова в отставку.