Четверг, 13 сентября 2018

Сведения из базы данных ФМС подтверждают причастность Александра Петрова и Руслана Боширова, отравивших экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, к российским спецслужбам. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и Bellingcat.

Из базы данных следует, что Петров получили внутренний паспорт “взамен испорченного” в 2009 году, а данных о выдаче ему более ранних документов нет. На странице с паспортными данными в досье ФМС на Петрова стоит штамп “сведений не давать”, страница с его биографией пуста, на ней такой же штамп и надпись “с.с.” (совершенно секретно).

“Проект” опубликовал даныне о Боширове из паспортной системы – в его личном деле стоят те же отметки, что и у Петрова. Боширову оформили новый внутренний паспорт в 2009 году “по непригодности” старого документа.

В штампах в досье на обоих указан номер 195-79-66. Журналисты “Новой газеты” предположили, что это номер телефона: он относится к АТС № 195 в Хорошевском районе столицы; в этом же районе находится штаб-квартира ГРУ, а первые 5 цифр номера совпадают с телефонными номерами других подразделений и структур Минобороны. Бывший работник спецслужб предположил, что в штамп вписан номер телефона отдела кадров места, где служат Петров и Боширов.

Московский корреспондент британской газеты The Independent Оливер Кэрролл сообщил, что позвонил на этот номер и человек, взявший трубку, сказал ему, что номер принадлежит приемной Минобороны. После вопроса, работает ли у них Петров, на том конце повесили трубку.

По месту жительства Петрова ранее был зарегистрирован другой человек с такой же фамилией.

Сведений о загранпаспортах Петрова и Боширова, различающихся одной цифрой, в базе ФМС нет.

Внутренние паспорта Петрова и Боширова выданы УФМС № 770001 по Москве: в этом управлении миграционной службы, по данным The Insider, документы получают либо силовики, либо “привилегированные лица за взятку”. Документы там выдавали бывшему зампреду “Роснефти” Эдуарду Худайнатову, медиаменеджеру, члену генсовета “Единой России” Сергею Лисовскому, арестованному замруководителя управления организации тылового обеспечения столичного главка МВД полковнику Александру Емецу, бывшему начальнику главного управления угрозыска МВД Вячеславу Трубникову и другим “знаменательным персонам”, а также “странным лицам с засекреченной биографией”, не зарегистрированным в соцсетях.

“Также интересно, что если поменять последнюю цифру в паспорте Петрова или Боширова, то вы опять же обнаружите людей со странными анкетами, с неполными адресами (например, без квартиры) и отсутствующих в каких-либо соцсетях и базах данных”, – говорится в расследовании.

Представитель российского МИДа Мария Захарова написала, что после выхода расследования о Петрове и Боширове у нее “не осталось сомнений” по поводу “близости к спецслужбам” расследовательской группы. Она назвала Bellingcat “специальной конторой, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу”.

В пятницу главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила Би-Би-Си, что у нее не получается связаться с Петровым и Бошировым по телефону, с которого они звонили ей перед интервью, – номер оказался вне зоны действия сети. По словам Симоньян, она до сих пор не получила фотографии собора в Солсбери, сделанные Петровым и Бошировым, которые они пообещали ей прислать.

Накануне в интервью Симоньян Петров и Боширов заявили, что посещали Британию как туристы. Они утверждают, что дважды – 3 и 4 марта – были в Солсбери, чтобы “осмотреть” находящийся там средневековый собор. Они назвали себя “гражданскими лицами” и “предпринимателями средней руки”, чей бизнес связан с “фитнес-индустрией и спортивным питанием”.

В среду Владимир Путин заявил, что российские власти “нашли” Петрова и Боширова и это “гражданские лица”. Он призвал обоих выступить в СМИ.

Британские власти по итогам расследования отравления в Солсбери назвали Петрова и Боширова сотрудниками ГРУ.