Пятница, 14 сентября 2018

Предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии украинской православной церкви приведет к “кровопролитию”, заявил в интервью RT, вышедшем в пятницу вечером, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

“Если УПЦ (Московского патриархата. – Ред.) признают церковью страны-агрессора, как они сейчас говорят, если ее лишат законных прав, то мы можем ожидать всего, чего угодно – что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие”, – сказал Иларион.

По словам Илариона, гарантий, которые обещает предоставить УПЦ МП Киев, недостаточно. “Потому что параллельно с этими гарантиями, которые мы слышим от президента Порошенко, есть законы, которые уже рассматривает Верховная рада Украины, которые направлены на дискриминацию и изоляцию Украинской православной церкви (МП. – Ред.)”, – сказал представитель РПЦ. Иларион указал, что один из внесенных в украинский парламент законпроектов предусматривает переименование УПЦ МП в Русскую православную церковь на Украине.

На рассмотрении украинского парламента с 2016 года находится законопроект, предусматривающий, что церковь, центр которой находится в стране-агрессоре, обязана указывать в своем названии на Украине этот факт.

Накануне РПЦ по итогам экстренного заседания Священного синода, посвященного вопросу украинской церкви, объявила о прекращении совместных служений с представителями Константинопольского патриархата, участия во всех структурах или мероприятиях, где председательствуют или сопредседательствуют представители Константинополя. Кроме того, в церквях РПЦ прекратят молитвенные поминовения патриарха Константинопольского Варфоломея.

В случае, “если все будет так же продолжаться”, в Московском патриархате пригрозили полным разрывом евхаристических отношений с Константинополем.

7 сентября Константинопольский патриархат объявил о назначении в Киев двух экзархов “в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине”. Экзархами стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада). Как отмечалось в заявлении патриархата, оба назначенных представителя Константинопольской церкви “служат украинским православным верующим в своих странах в юрисдикции Вселенского патриархата”

На следующий день представитель РПЦ митрополит Иларион пригрозил разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, если Киев получит автокефалию. Он назвал действия Константинополя “подлыми и вероломными”. В свою очередь в Священном синоде РПЦ заявили, что назначение экзархов в Киев “создает реальную угрозу единству всего мирового православия” и пообещали в ответ предпринять “ответные действия” “в самое ближайшее время”.