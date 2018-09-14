Пятница, 14 сентября 2018

Задержанные в Нидерландах весной нынешнего года российские шпионы подозреваются в причастности к кибератаке на гаагское бюро Всемирного антидопингового агентства, сообщают нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарская Tages-Anzeiger со ссылкой на прокуратуру Берна.

Уголовное расследование против двоих россиян ведется в Швейцарии с марта 2017 года. В этой стране расположена европейская штаб-квартира WADA. Для продолжения расследования, поскольку оно “политически чувствительно” и может испортить отношения страны с Россией, швейцарской прокуратуре необходимо получить разрешение от министерства юстиции и полиции Швейцарии. Решение по этому вопросу пока не принято.

Как сообщают швейцарские СМИ, в МИД Швейцарии вызвали российского посла в Берне Сергея Гармонина. Дипломату выразили протест против “агрессивных действий” двух российских агентов и потребовали прекратить шпионаж на территории Швейцарии. По информации агентства Keystone, швейцарский МИД усилил контроль за процессом аккредитации дипломатов.

В российском посольстве назвали субботнюю публикацию Tages-Anzeiger “антироссийским выпадом”. “Обращает на себя внимание, что публикация, пестрящая выражениями “предположительно”, “вероятно” и тому подобными, появилась буквально на следующий день после принятия Независимым комитетом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по соответствию рекомендации Исполкому организации восстановить в правах Российское антидопинговое агенство (РУСАДА). Сложно отделаться от ощущения, что очередная сказка о якобы атакующих ВАДА “российских хакерах” потребовалась именно к этому моменту”, – отметили в дипмиссии.

Пятничную статью в той же газете о взломе российскими агентами компьютеров химической лаборатории в швейцарском Шпице посольство охарактеризовало как “абсурдные измышления” и “очередной антироссийский вброс”. Дипмиссия обвинила издание в попытке “подогреть русофобские настроения”.

В 2016 году был совершен взлом системы ADAMS, в которой хранились данные WADA о допинг-пробах, взятых у спортсменов во время летней олимпиады 2015 года в Рио-де-Жанейро. Данные были опубликованы в интернете – они свидетельствовали об употреблении спортсменами допинга. WADA обвинило в кибератаке хакерскую группировку Fancy Bear, связанную с Главным управлением Генштаба российского Минобороны (бывшее ГРУ).

В 2017-м глава комиссии МОК по расследованию допинговой системы в России Самуэль Шмид заявлял, что российские агенты во время конференции WADA пытались шпионить за ее участниками – шпионы находились в той же гостинице, где проводилось мероприятие.

О задержании в Гааге двух российских шпионов NRC Handelsblad и Tages Anzeiger сообщили накануне. Как утверждается, россияне пытались завладеть информацией лаборатории радиологического и химико-радиологического анализа в швейцарском городе Шпиц. Эта лаборатория участвовала в расследовании химатак диктатора Башара Асада в Сирии, в ней также проверяли заключение проведенной британской лабораторией в Портон-Дауне экспертизы по делу об отравлении в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эксперты из Швейцарии подтвердили заключение Портон-Дауна.

Задержание было проведено в рамках совместной операции Нидерландов, Швейцарии и Британии. Ее конкретные сроки и обстоятельства не уточнялись.

Сообщалось, что у шпионов при себе была некая техника для взлома компьютерных сетей.