Пятница, 14 сентября 2018

Участника Pussy Riot, издателя “Медиазоны” Петра Верзилова отправляют на лечение в Берлин. Об этом сообщает “Медуза” со ссылкой на девушку активиста, участницу группы Веронику Никульшину.

По словам Никульшиной, перевезти Верзилова в Германию предложил друг его отца – врач, работающий в одной из берлинских клиник. С активистом в Германию едут его мать Елена Верзилова и сама Никульшина.

Верзилова отправили в Берлин на самолете в субботу вечером.

Никульшина рассказала, что состояние Верзилова уже улучшилось. “Коммуницирует уже лучше, но он постоянно спит, потому что устал”, – добавила она.

Глава международной “Агоры” Павел Чиков сообщил, что, если отравление Верзилова подтвердится, правохранителям будет подано заявление о покушении на убийство. Интересы участника Pussy Riot представляет адвокат Дмитрий Динзе. По словам Чикова, версию отравления подтверждают “результаты анализов и фактические обстоятельства”. “Криминальный характер воздействия на Петра не останется без реагирования”, – подчеркнул правозащитник.

Накануне Верзилов пришел в сознание и покинул реанимацию московского Института им. Склифосовского. Никульшина в пятницу рассказала, что пациент уже узнает ее и свою мать, но у него остаются галлюцинации и бредовое, “по-прежнему возбужденное” состояние.

В пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что случившееся с Верзиловым “вызывает очевидное беспокойство, особенно если учитывать действия, предпринятые Россией в последние месяцы в Британии (отравление Сергея Скрипаля и его дочери. – Ред.)”. При этом Трюдо оговорился, что “делать какие-либо выводы относительно случившегося еще преждевременно”. Внимание Трюдо к судьбе Верзилова объясняется тем, что активист наряду с российским гражданством имеет и канадское.

Родственники Верзилова предполагают, что с ним случилось отравление холинолитиками – препаратами, угнетающими сокращение мышц. Анализ крови не позволяет выявить отравление этими веществами.

Интерфакс передавал, что в крови у Верзилова не обнаружено следов препаратов, за исключением тех, которые ему вводили в больнице. Предварительным диагнозом была названа вертебро-базилярная недостаточность – как пояснил источник агентства, “по сути это предынсультное состояние”. Между тем Елена Верзилова утверждала, что при обследовании в Институте им. Склифосовского у ее сына не выявили каких-либо сердечно-сосудистых патологий.

В ночь на 12 сентября Верзилов попал в реанимацию московской больницы им. Бахрушиных с подозрением на отравление. У оппозиционера ухудшилось зрение, нарушились речь и моторика, а затем он потерял сознание. При этом утверждается, что каких бы то ни было препаратов Верзилов не принимал.

В тот же день больного перевезли в Институт имени Склифосовского и там также поместили в реанимацию.

В июле Верзилов, Никульшина и еще двое участниц Pussy Riot отбыли 15 суток административного ареста за направленную против политических преследований акцию “Милиционер вступает в игру”, которая была проведена на финальном матче чемпионата мира по футболу. Активисты, переодетые в полицейскую форму, выскочили на футбольное поле. На матче присутствовали Владимир Путин, а также президенты Франции Эмманюэль Макрон и Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

9 сентября Верзилова задержали на выходе из дома, когда он отправлялся в ОП “Басманный” отвезти передачу Никульшиной и ее подруге, задержанным в центре Москвы в день акции против пенсионной реформы. “Оперативники сказали, что сами мне помогут поскорее оказаться в ОВД”, – написал Верзилов в твиттере. Тем не менее в отделе никаких протоколов на него оформлять не стали. Никульшиной с подругой 11 сентября дали по двое суток ареста, уже фактически отбытых ими в отделе, и освободили.