Четверг, 13 сентября 2018

Офисный переезд является непростой задачей, особенно когда размер офиса составляет сто рабочих мест или больше. Организация данного мероприятия требует заблаговременного планирования каждой мелочи. В основном все необходимые работы выполняют поэтапно. Это делается для того, чтобы при транспортировке ничего не потерять, а также максимально сократить время мероприятия.

Офисный переезд усложняет еще и разновидность перевозимого груза. Это могут быть горшки с цветами, техника, электроника, шкафы, столы, сейфы и даже кухонные принадлежности. Поэтому при организации процесса много времени может уйти на сортирование и упаковывание всех вещей. Организовать переезд максимально быстро позволит специальная команда грузчиков, которые знают порядок действий, а также имеют большой опыт в проведении данных работ.

Как правильно все сделать

Для того чтобы все прошло быстро и благополучно, потребуется ответственно подойти к данному процессу, ведь очень важно, чтобы транспортировка всей техники и мебели прошла без малейших повреждений. Именно поэтому офисный переезд стоит доверить транспортной компании. Для определения стоимости ее работ осуществляется выезд специалиста, который оценивает фронт необходимых мероприятий. Менеджером будет проведена оценка объема работ, подсчитано количество техники и мебели, которую нужно будет перевезти. Именно с ним и потребуется обсудить все детали мероприятия, а также стоимость предоставляемых услуг. В том случае, если вас устроят все условия, можно подписать с транспортной компанией договор о перевозке, где стоит обозначить дату и время переезда, стоимость, способы решения форс-мажорных ситуаций. Очень важно обратить внимание на то, страхует ли организация перевозимое имущество, так как именно это указывает на надежность перевозчика.

В день переезда в оговоренное время приедет бригада работников компании, которая первым делом проведет демонтаж всех вещей в офисе. Во время разборки-сборки мебели потребуется использовать большое количество инструментов. Специалисты перевозчика будут иметь при себе все необходимое, а потому разбор вещей займет минимальное количество времени. При желании заказчика может быть выполнена маркировка упакованных вещей. Это станет залогом того, что вы их не потеряете. Обращайтесь только к специалистам, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны.