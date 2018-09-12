Среда, 12 сентября 2018

Продюсер Pussy Riot и издатель “Медиазоны” Петр Верзилов госпитализирован в токсикореанимационное отделение московской больницы им. Бахрушино в Сокольниках в тяжелом состоянии с подозрением на отравление, сообщает “Медуза” со ссылкой на его соратницу Веронику Никульшину.

По словам Никульшиной, Верзилов находится в бессознательном состоянии, а до этого постепенно терял зрение, способность разговаривать и передвигаться.

Как сообщили родственники Верзилова, накануне его матери отказались предоставлять информацию о его состоянии и диагнозе. В больнице заявили, что пациент не давал на это согласия. Никульшиной врач также отказалась сообщать, поставлен ли диагноз “отравление”. “Врач только сказала, что состояние тяжелое, динамика положительная, он стал реагировать на имя”, – пояснила активистка.

Верзилову стало плохо 11 августа после суда по административному делу Никульшиной. В 6 часов вечера он лег спать; через два часа, когда домой пришла Никульшина, проснулся и, по ее словам, “сказал, что начинает терять зрение”. “С восьми до десяти ему в геометрической прогрессии становилось хуже. Сначала зрение, потом способность разговаривать, потом способность прямо ходить”, – рассказала участница Pussy Riot.

“Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что “нет, ничего не ел, не принимал вещества”. Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред… Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать”, – добавила Никульшина.

По ее словам, анализы, которые взяли у Верзилова, “ничего плохого вроде бы не показали”, однако около часа ночи его отправили в токсикологию.

9 сентября, в день акции против пенсионной реформы, Никульшина и ее подруга Диана Деденко были задержаны в центре Москвы – они находились в машине Деденко, которую остановили полицейские. В отделе полиции на обеих сфабриковали протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полицейского), оставив до суда в полиции. 11 августа Басманный райсуд назначил обеим по двое суток ареста – этот срок они уже отбыли.

Участники Pussy Riot Верзилов, Никульшина, Ольга Пастухова и Ольга Курачева 15 июля на финальном матче чемпионата мира по футболу матча Хорватия – Франция устроили акцию “Милиционер вступает в игру”, выбежав на футбольное поле в полицейской форме. Акция, направленная против репрессий в России, была приурочена к 11-летию со дня смерти поэта-концептуалиста Дмитрия Пригова. “Пригов создал в русской культуре образ Милиционера (у Пригова – Милицанер. – Ред.), носителя небесной государственности, – заявили в Pussy Riot. – Небесный милиционер защищает сон младенца, земной же милиционер преследует политических заключенных, сажает за репосты и лайки”.

Все четверо за участие в акции отбыли по 15 суток административного ареста. Сообщалось также о проведении в связи с выступлением Pussy Riot некоей доследственной проверки.

Дважды – в 2015 и 2017 годах – с симптомами отравления в критическом состоянии был госпитализирован зампред “Открытой России”, один из инициаторов принятия в США “закона Магнитского” Владимир Кара-Мурза-младший.