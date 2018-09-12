Среда, 12 сентября 2018

Не успел Владимир Путин рассказать во Владивостоке о нашедшихся подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей – разумеется, гражданских лиц, как угодливо подсказал правителю бывший журналист Брилев, – как один из пацанов, Александр Петров, тут же откликнулся на предложение начальства прокомментировать ситуацию. Никто, как видим, его не ликвидировал после неудачной спецоперации, даже и скрывать не стали. И сейчас сделают бравых ребят жертвами британских спецслужб и мировой закулисы – а как же!

Некоторые коллеги утверждали, что Луговой и Ковтун остались живы после убийства Литвиненко только потому, что прибежали на “Эхо Москвы” и спалили всю контору. Поразительная наивность! Луговой и Ковтун пришли на радиостанцию именно по той же причине, по которой будут давать комментарии Петров и Боширов, – начальник приказал. И он, этот самый начальник, вовсе не думал их убивать или прятать. Он ими собирался гордиться. Петровым и Бошировым, гордиться вроде бы оснований нет – все же они не довели дело до конца Скрипаля и его дочери. Но и упрекать их не за что – ребята старались.

Коллеги думают, что они все еще живут в Советском Союзе. Это большевики старались прятать концы в воду, чтобы не запачкать чистое имя страны победившего социализма. Это у большевиков враги погибали от рук разочарованных одиночек – как Троцкий, убийца которого до последнего дня заключения не признал своей связи с НКВД, а звезду Героя Советского Союза получал в глубокой тайне. Советский Союз был страшным, жестоким, бесчеловечным, но – государством.

А это просто банда гопников, рейдернувшая государственную машину. Эти люди искренне не понимают не только то, что заказные убийства аморальны. Они не понимают, зачем скрывать убийц. Ведь сказано же – их там не было. Для тех, кто не понял, – изберем подозреваемого депутатом. Из тех, кто опять не понял, – сделаем сочную отбивную. Рот закрыл и отвалил.

Высокопоставленные гопники уверены, что могут разговаривать так не только со своими терпеливыми подданными, но и со всем миром. И объяснить им, что так не получится, попросту некому – потому что в российских коридорах власти все больше людей с кровью на руках уже не только в переносном, но и в прямом смысле. К негодяям, голосовавшим за войну в Украине или за “закон подлецов”, прибавляются банальные убийцы и отравители, которые обеспечивают себе политические карьеры банальной “мокрухой”, – и это мало у кого вызывает омерзение. Та же Госдума скоро из взбесившегося принтера превратится в обитель Джека Потрошителя.

А Россия – в страну Луговых.