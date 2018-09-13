Четверг, 13 сентября 2018

Россиянин Петр Левашов, обвиняемый в компьютерном мошенничестве, в американском суде признал вину. Как сообщается на сайте Минюста США, приговор будет вынесен через год, 6 сентября 2019 года.

38-летнего уроженца Петербурга Левашова судят в Хартфорде, штат Коннектикут. Он признал, что использовал ботнет Kelihos в преступных целях, в том числе для хищения кодов доступа, рассылки спама и “внедрения вредоносных компьютерных программ, предназначенных для вымогательства выкупа”.

Левашов признал себя виновным по четырем из восьми пунктов обвинения: нанесение намеренного ущерба защищенному компьютеру, заговор, интернет-мошенничество и кража персональных данных при отягчающих обстоятельствах. До вынесения приговора россиянин будет содержаться под стражей.

Как отмечают прокуроры, Левашов занимался мошенничеством более 20 лет, “участвовал в форумах, на которых торговали похищенными личными данными, реквизитами кредитных карт и орудиями киберпреступлений”. Ботнет Kelihos инфицировал по крайней мере 50 тысяч компьютеров.

Левашов был задержан в Барселоне по запросу США в апреле прошлого года. В октябре того же года было принято решение о его выдаче в США.

В суде по делу об экстрадиции Левашов утверждал, что работал на “Единую Россию” и собирал информацию об оппозиции. “Я офицер российской армии, у меня секретная военно-учетная специальность, и я давал подписку о неразглашении”, – также сказал Левашов, не приводя деталей военной службы. Он заявлял, что в США его будут пытать, и угрожал совершить самоубийство. В “Единой России” заявления Левашова о сотрудничестве с партией опровергли.