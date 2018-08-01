Среда, 1 августа 2018

Судьи Заволжского райсуда Ярославля арестовали на срок до 20 сентября еще четверых фсиновцев из ИК-1 общего режима в областном центре, участвовавших в пытках заключенного Евгения Макарова. Об этом сообщает “Медиазона”.

В СИЗО отправлены сотрудник отдела безопасности колонии Александр Морозов, начальник 4-го отряда Алексей Микитюк и младшие инспектора Андрей Зыбин и Алексей Андреев.

В предыдущие полторы недели были арестованы еще семеро фигурантов дела: сотрудники отдела безопасности ИК-1 Сергей Драчев, Максим Яблоков и Алексей Бровкин, замначальника оперативного отдела Сергей Ефремов, заместитель дежурного Игорь Богданов и младшие инспектора Дмитрий Соловьев и Руслан Цветков. Между тем самого высокопоставленного из подозреваемых – замначальника колонии по воспитательной работе Ивана Калашникова – отправили под домашний арест. Ранее следователь сообщал, что у Калашникова онкологическое заболевание.

СКР в четверг передал, что шестерым фигурантам: Драчеву, Яблокову, Бровкину, Ефремову, Богданову, а также Калашникову – предъявлены обвинения по пунктам “а”, “б” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств). За такое преступление кодекс предусматривает от 3 до 10 лет колонии.

Во вторник появилась неофициальная информация о том, что дело открыто и против бывшего чиновника СКР Родиона Свирского, который в прошлом году отказался расследовать пытки Макарова.

Сам Макаров, сейчас отбывающий взыскание в ЕПКТ (внутренней тюрьме) ярославской ИК-8, вместе с еще несколькими заключенными держит голодовку против издевательских условий содержания и провокаций фсиновцев.