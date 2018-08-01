Среда, 1 августа 2018

Испытания “Бизона” под Феодосией, 2012 год. Фото: militaryphotos.net

Державные амбиции, обвинения в шпионаже, страшные аварии, мучительные смерти в тюрьме – история строительства десантных кораблей в Крыму полна загадок и трагедий. “Зубр” – лакомый кусок советского ВПК, который Россия не могла упустить. Борьба началась задолго до аннексии, а после захвата полуострова участники проекта пополнили список заложников Кремля.

В мае 2009 года Украина подписала с Китаем контракт на 315 миллионов долларов на поставку “Бизонов” – десантных кораблей на воздушной подушке по модернизированному украинскими специалистами советскому проекту “Зубр”. Из этой сделки вырос целый букет уголовных дел.

Первое из них появилось еще до аннексии Крыма. По разным данным, в 2010 или в 2011 году Служба безопасности Украины обвинила по статье 111 украинского УК (госимена) бизнесмена из Севастополя, владельца компании “Техком” Владимира Гореликова. Одной из сфер деятельности бизнесмена был судоремонт. Ему вменяли передачу КНР некой информации о “Зубрах”. О ходе следствия по этому делу, как и о роли Гореликова в сделке с Китаем, почти ничего неизвестно. Неясно, избиралась ли бизнесмену украинскими властями какая-либо мера пресечения; на момент захвата Крыма Россией Гореликов находился на свободе, хотя обвинялся в особо тяжком преступлении. Есть основания предполагать, что преследованию бизнесмена могли помешать влиятельные силы в тогдашнем руководстве Украины.

Предприниматель продолжил вести бизнес при российских властях: в августе 2014 года он зарегистрировал в Севастополе четыре ООО с общим названием “Техком”. У двух из них в качестве профиля деятельности он оптовую торговлю, у третьей – “Техкомстрой” – строительство жилой и нежилой недвижимости, у четвертой – “Техком-Севастополь” – аренду и управление недвижимостью. Одна из торговых фирм – “Техком-Интернейшенел” – судя по названию, вела торговлю за рубежом. В столице Индии Дели на Гореликова зарегистрирована компания Tekhkom-India Private Limited.

Весной 2007 года Гореликов участвовал в имущественном споре. 3 мая 2007-го владелец севастопольской станции технического обслуживания автомобилей и автомойки “Авто-блик” Владимир Кульчицкий объявил голодовку, обвинив Гореликова в рейдерском захвате автосервиса. Как утверждал Кульчицкий, в ночь с 17 на 18 апреля 2007-го неизвестные в масках под руководством Гореликова захватили автомойку, а когда ее владелец со сторонниками в присутствии вызванных им милиционеров попытался попасть на объект, произошла драка, несколько человек со стороны Кульчицкого пострадали. “Авто-блик” и “Техком-Севастополь” с 2003 года вели судебный спор за право собственности на помещение автомойки.

После аннексии Крыма российские власти прекратили “украинское” дело Гореликова за отсутствием состава преступления. Однако, когда представитель бизнесмена пришел в городское управление ФСБ забрать документы, служившие вещдоками, произошло странное: ему сначала отдали их, а уже на выходе из здания спецслужбы остановили его и снова забрали.

24 апреля 2016 года сотрудники ФСБ пришли с обыском в квартиру, где жили Гореликов и его жена Марина. Предпринимателя задержали и затем арестовали, вменив ему статью 276 российского УК (шпионаж).

Как и украинское обвинение, российское было связано с передачей Китаю в 2011 году документации по проекту “Зубр”. При этом в российском деле, по утверждению Гореликова, речь шла именно о легальной передаче в рамках сделки. Российское следствие, как известно, весьма вольно обращается со временем и пространством: гражданина Украины объявили преступником за действия, которые совершались им на ее территории до того, как туда пришли российские власти.

В день задержания украинца вывезли в Петербург и поместили в подконтрольный ФСБ СИЗО-3 “Шпалерная”. Предположительно следствие проходило в северной столице, поскольку здесь находится ЦМКБ “Алмаз”, в котором в советское время был разработан проект “Зубра”. В следующем году Гореликова этапировали в симферопольский СИЗО-1. 7 июня 2018 года подконтрольный России городской суд Севастополя приговорил его к 11 годам колонии. Бизнесмен остается в Симферополе в ожидании апелляции – жалобу на приговор Верховный суд должен рассмотреть в августе.

28 мая нынешнего года Лефортовский райсуд Москвы арестовал нового подозреваемого по статье 275 УК (государственная измена), предусматривающей от 12 до 20 лет колонии, – 70-летнего Виктора Прозорова. О личности арестованного и сути дела ничего не сообщалось – оно имеет гриф “Совершенно секретно”.

Человек с такими же именем и фамилией в прошлом был директором и главным конструктором севастопольского ЦКБ “Черноморец”. Это предприятие, как пояснил “Граням” источник, близкий к украинской военной промышленности, было субподрядчиком сделки с КНР.

В 2000 году “Черноморец” разработал проект автономной погружающейся платформы ТП-400 для транспортировки “Зубров” – предприятие выступало субподрядчиком в рамках сделки по поставке двух кораблей греческим ВМС, на этой платформе один из них доставляли заказчику. Можно предположить, что в реализации китайского контракта ЦКБ играло аналогичную роль.

КОПИРАЙТ ПОД ПОДУШКОЙ

Малый десантный корабль на воздушной подушке “Зубр” водоизмещением 555 тонн впервые оказался на вооружении советского флота в 1988 году. “Зубр” – самый большой в мире корабль на воздушной подушке, он способен брать на борт до 140 десантников, а также 3 танка или 10 бронетранспортеров или 8 боевых машин пехоты. Кораблю для высадки десанта доступно 70 процентов береговой линии морей и океанов мира, судно может передвигаться по земле. Он несет на вооружении две пусковые установки МС-227 для ракетных снарядов калибром 140,3 миллиметра и две автоматических зенитных установки АК-630 калибром 30 миллиметров.

ЦМКБ “Алмаз”. Фото: spb.ros-spravka.ru

В СССР кроме Феодосии “Зубры” также строились на Приморском судостроительном заводе в Ленинграде (в начале 1990-х переименован в судостроительную компанию “Алмаз”; одноименное конструкторское бюро – другое предприятие, выделенное в советское время из состава завода). После распада страны Украине в наследство достались три целых и два недостроенных корабля на феодосийских верфях, России – пять строевых кораблей. Сейчас на вооружении российского Черноморского флота остаются два “Зубра”, украинские ВМС такими кораблями не обладают. Москва после 1991 года не строила кораблей по этому проекту, однако планировала в будущем вернуться к их созданию, а Киев стал экспортировать “Зубры”. Первым зарубежным покупателем “Бизонов” стала Греция: с 2000 по 2004 годы Афины приобрели у Киева 4 таких корабля для своих ВМС.

Во второй половине нулевых годов заинтересованность в приобретении кораблей на воздушной подушке стал проявлять Китай. В 2007 году Министерство национальной обороны КНР обратилось в Рособоронэкспорт с предложением заказать строительство десяти “Зубров”, однако получило отказ – российское Минобороны к тому времени уже прорабатывало вопрос возобновления строительства “Зубров” для собственных нужд, и стапели “Алмаза” планировалось задействовать под гособоронзаказ. Это и вынудило китайцев обратиться к более сговорчивому поставщику.

Специально для Китая был создан модернизированный вариант корабля “Бизон”. По условиям соглашения с Украиной Китай получал два “Бизона” без вооружения – его должны были установить на месте (в частности, вместо российской АК-630 Китай устанавливал на корабль свою зенитную пушку Type 730, созданную по похожей технологии), еще два корабля впоследствии планировалось построить уже в КНР при участии украинских специалистов. Пекину передавалась вся документация по проекту и лицензия на право строительства новых “Бизонов” в будущем.

Проходная “Моря”. Фото: Википедия

Контракт с Китаем дал шанс заводу “Море”, все 2000-е годы находившемуся в упадке и страдавшему от оттока специалистов, перезапустить производство. С 2008 года предприятие находилось на санации. Благодаря контракту в 2011 году чистый доход “Феодосии” вырос в 32,7 раза по сравнению с 2010-м.

Российские власти выступили резко против украино-китайского контракта. Москва не хотела, чтобы Пекин получил проектную документацию “Зубра” и лицензию на строительство новых кораблей, пусть даже по похожему украинскому проекту. Рособоронэкспорт настаивал, что передача Пекину документов, которые в Феодосии якобы находились лишь “на ответственном хранении”, нарушает авторские права на проект “Зубра”, принадлежащие ЦМКБ “Алмаз”, и поэтому Россия могла бы как минимум рассчитывать на часть дохода от сделки. В июле 2011 года представитель Рособоронэкспорта Олег Азизов публично обвинил Украину в нарушении прав “Алмаза” на интеллектуальную собственность и добавил, что его ведомство “проинформировало” об этом российские органы исполнительной власти.

Киев отвергал обвинения в плагиате, настаивая, что “Зубр” (советский проект под номером 12322) и “Бизон” (украинский проект, которому присвоили номер 958) – разные разработки. Опрошенные “Гранями” военные эксперты разошлись во мнениях: по оценке российского эксперта, советский и украинский корабли – “братья-близнецы”, различающиеся только “в отдельных элементах” произведенного на Украине радиоэлектронного оборудования.

В свою очередь украинский специалист по вооружениям указал, что “Бизон” стал результатом достаточно существенной модернизации “Зубра” – советский проект, разработанный еще в начале 1980-х, к моменту заключения договора с Китаем уже успел серьезно устареть. Основное различие двух проектов заключается в новой системе управления судном “Флора-958″, разработанной на симферопольском машиностроительном заводе “Фиолент”, а также в других радиоэлектронных компонентах, которые в основном были разработаны на Украине, и прочей “начинке” судна. По словам украинского эксперта, завод “Море” обладал всей производственной документацией (ее можно сравнить с инструкцией по сборке) “Зубра” – этого было достаточно, чтобы изготовить корабль по изначальному проекту. Однако украинцам не хватало части оригинальной документации проекта для выполнения заказа. Были ли украинские конструкторы в состоянии самостоятельно восполнить этот пробел, собеседник “Граней” ответить затруднился. Как рассказал украинский эксперт, часть комплектующих для постройки “Бизонов” для Китая закупалась в России.

КАРЫ ДЛЯ “ШПИОНОВ”

Петербургский горсуд. Фото: sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru

В 2014-2015 годах суды в Петербурге вынесли обвинительные приговоры двум россиянам, которые, по версии ФСБ, в 2011 году передали “Морю” документацию ЦМКБ “Алмаз” по “Зубру”, якобы выкраденную из 51-го центрального конструкторско-технологического института (ЦКТИС) судоремонта российского ВМФ путем “оцифровки, загрузки в электронные ящики на бесплатных почтовых сервисах yandex.ru и mail.ru и передачи логинов и паролей” представителю “Моря”. В январе 2014-го Выборгский райсуд приговорил к 6 годам условного срока по обвинению в контрабанде начальника отдела технической документации ЦКТИС Вячеслава Родионова, а в декабре 2015 года бывший научный сотрудник 1-го ЦНИИ Минобороны, отставной капитан 1-го ранга Владислав Никольский по обвинениям в контрабанде и госизмене был осужден Петербургским горсудом к 8 годам строгого режима с полуторагодовым ограничением свободы после освобождения.

Как утверждалось, Родионов передал Никольскому нужные чертежи, тот их оцифровал и загрузил в ящики электронной почты, которые затем были просмотрены с украинских IP-адресов. Оба признали вину: Родионов – сразу (его дело рассматривалось в особом порядке), Никольский – уже во время суда. Отставному моряку назначили срок ниже низшего предела в 10 лет, предусмотренного 275-й статьей УК, и сохранили ему звание, ученую степень и пенсию. Еще один фигурант дела (возможно, гражданин Укрианы) – Василий Черный, названный в деле представителем “Моря” в Петербурге, – умер под арестом, не дожив до приговора.

Первоначально следствие не считало, что в документах, передача которых вменялась Никольскому, содержались данные, отнесенные к гостайне. Позже, однако, ФСБ обнаружила среди этих документов каталог стандартов военных кораблей, засекреченный в середине 2000-х годов. Как утверждалось, капитан по должности не мог не знать, что на этот каталог наложили гриф “секретно”.

Между тем бывшие коллеги Никольского по 1-му ЦНИИ Минобороны отмечали, что многие разработки, выполненные КБ “Алмаз” в 1970-80-х годах, морально устарели, а страны НАТО располагают полным комплектом документации на “Зубр”. Таким образом, заключали военные инженеры, фактического ущерба безопасности государству действия, вменявшиеся Никольскому, не нанесли.

Ранее Никольский входил в клуб “Русская мысль”, возглавлявшийся публицистом-антисемитом Константином Душеновым. В 2008 году капитан получил год колонии по статье 282 УК (возбуждение ненависти или вражды), за то что заказал в типографии печать 16-страничной брошюры “Что делать сейчас (программа-минимум для русского человека)”.

СИЗО-3 “Шпалерная”. Фото: citywalls.ru

Судя по всему, украинские участники сделки с КНР, находясь в изоляторах ФСБ, сталкивались с очень серьезным давлением. Как утверждал Гореликов в беседе с членом петербургской Общественной наблюдательной комиссии Яной Теплицкой, в СИЗО его пытались отравить (сначала отравился он сам, а потом сосед по камере попал в больницу, поев предложенной украинцу сотрудниками изолятора пищи) и часто пересаживали в разные камеры со “странными” заключенными, которые на него нападали, а также отказывались лечить: украинец перенес операцию на сердце и лечение от рака почки, на тот момент у него были обнаружены злокачественные новообразования 3-й клинической стадии, он нуждается в постоянной медпомощи и должен пожизненно принимать специальные лекарства. Защита пыталась добиться смягчения Гореликову меры пресечения, однако суд счел, что обнаруженные у него новообразования не входят в перечень заболеваний, с которыми запрещено содержание в изоляторе.

В Петербурге к Гореликову пытался попасть украинский консул, однако его не допускали, ссылаясь на российское гражданство арестанта -у него два паспорта. Во время пребывания Гореликова в Петербурге сообщалось, что сотрудники ФСБ возражают против его этапирования в Крым: в северной столице он боялся за свою жизнь.

В симферопольском СИЗО Гореликова продолжают содержать в невыносимых условиях без предоставления лекарств, несмотря на неоднократные жалобы адвокатов (севастопольских – петербургские после этапирования в Крым Гореликова по неизвестной причине защищать перестали). Гореликову необходима срочная операция на сердце. Учитывая условия в российских СИЗО и колониях, назначенный украинцу 11-летний срок фактически означает для него смертный приговор.

О смерти Черного “Фонтанка” сообщала, что он скончался в петербургской Военно-медицинской академии им. Кирова, до этого “потеряв здоровье” в “Шпалерной”.

Прозоров, находящийся в подконтрольном ФСБ московском СИЗО-2 “Лефортово”, 26 июля в разговоре с членом столичной ОНК Евгением Еникеевым ответил на вопрос о своем состоянии здоровья: “Пока жив”.

Фактически российские власти, целенаправленно или просто допуская такое развитие событий, доводят до смерти бывших украинских судостроителей, при этом относительно лояльно относясь к осужденным по тому же делу россиянам.

КРОВАВЫЙ СЛЕД

Еще до аннексии Крыма и российских репрессий против крымских судостроителей случилось два серьезных происшествия, которые могли сорвать строительство “Бизонов” для Китая.

На месте ДТП. Фото: tsn.ua

23 сентября 2009 года под Ялтой в автокатастрофу попал кортеж высокопоставленной китайской делегации, прибывшей в Крым с ознакомительным визитом. Делегация собиралась посетить в том числе завод “Море”. Ее возглавлял член политбюро ЦК Компартии Китая Юй Чженшень. С кортежем столкнулся автомобиль ВАЗ-2107, выехавший на встречную полосу – он ударил машины главы делегации и вице-консула КНР на Украине Джоу Син-Уэя. Водитель ВАЗа погиб на месте. С китайской стороны пострадали шесть человек, в том числе Джоу Син-Уэй и китайский военный атташе Сюн Чан. Шесть дней спустя стало известно, что вице-консул, получивший перелом основания черепа, скончался в симферопольской больнице. В аварии обвиняли сперва погибшего водителя ВАЗа, затем водителя “Мерседеса” вице-консула – его адвокат называл обвинения сфабрикованными и требовал проведения повторных технических экспертиз. Об окончательных результатах расследования ДТП в итоге так и не сообщили.

Сооружать “Бизоны” на заводе “Море” начали осенью 2010 года. 27 мая 2011 года в цеху “Моря” при невыясненных обстоятельствах (сообщалось лишь, что конструкция могла упасть из-за перегруза; по другим сведениям – у механизма крана отказали тормоза) обрушился один из двух гигантских мостовых кранов, на которых был поднят строящийся “Бизон”. Машинист крана и еще один рабочий погибли, еще несколько человек получили ранения. Корабль, повисший на уцелевшем кране, оказался серьезно поврежден, а работы в цеху стали невозможны из-за деформации его несущих конструкций. Видео падения крана, снятое на телефон одним из рабочих, попало в интернет. Сообщалось, что на месте аварии немедленно появились сотрудники СБУ и стали требовать от сотрудников завода удалить с телефонов видео крушения крана (происшествие сняли несколько человек). За три месяца сотрудники завода смогли отремонтировать поврежденный корабль, очистить цех от завалов и возобновить в нем работу.

Обе аварии тогда связывали с раздражением Москвы по поводу украинско-китайского сотрудничества и желанием российских властей подчинить себе украинскую оборонку. Владимир Путин еще в 2010 году предлагал включить “Море” в состав российской Объединенной судостроительной корпорации, однако украинская сторона это предложение проигнорировала.

КИТАЙЦЫ НЕ ВНАКЛАДЕ

Тем временем работы по контракту продолжились, и 25 мая 2013 года Китай получил первый из двух заказанных “Бизонов”. Однако закончить работы в Крыму помешал начавшийся захват полуострова Россией. 1 марта 2014 года второй “Бизон” в большой спешке отправляют в Китай в недоделанном виде – без корпуса и силовой установки, на него успели установить только “юбку” (гибкое ограждение) и вентиляторы.

Между тем Москва после аннексии Крыма резко изменила позицию и выразила готовность выполнить обязательства Украины по контракту при условии перезаключения договора. В 2015 году Рособоронэкспорт сообщал об идущих по этому поводу переговорах с Пекином.

Тем не менее Москва и Пекин по состоянию на март 2016 года так и не заключили соглашения о передаче технологии строительства “Зубра”. При этом Укрспецэкспорт – украинский государственный экспортер вооружений – потребовал от Пекина около 20 миллионов долларов в качестве неустойки за сорванный контракт.

В июне 2016 года Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск украинской госкомпании ОАО “Феодосийская судостроительная компания (ФСК) “Море” против России о “национализации” оккупационными крымскими властями судостроительного завода.

В течение 2015 года Китай завершил предварительные работы по достройке перевезенных из Крыма “Бизонов” и приступил к их испытаниям. В 2016 году военный журнал Kanwa Asian Defence сообщал, что Пекин испытывает сложности со строительством еще двух “Бизонов” по лицензии без помощи российских или украинских специалистов и поставок комплектующих. Однако к нынешнему времени и эти работы завершились – сейчас Пекин обладает четырьмя “Бизонами”.

Достройка “Зубра” на верфи в Китае, 2014 год. Фото: russiadefence.net

В марте прошлого года в российском Минобороны пообещали вернуться к выпуску “Зубров” на заводе “Море”. 30 июля 2018 года вице-премьер правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов сообщил, что строительство “Зубров” предусмотрено госпрограммой выпуска вооружений до 2027 года – их будут производить на Хабаровском судостроительном заводе. При этом в 2011 году российский ВМФ отказался закупать “Зубры” у “Моря” в пользу десантных катеров меньшего размера.

Фактически единственной проигравшей в этой истории оказалась Украина, потерявшая и деньги, и часть инфраструктуры военно-морского кораблестроения и соответствующей конструкторской базы. Китай получил желаемое – технологию строительства своих кораблей на воздушной подушке, что существенно меняет в пользу Поднебесной, наращивающей активность в Восточно-Китайском море, баланс сил в многочисленных территориальных спорах с соседями: с Японией по поводу островов Сэнкаку, с Тайванем в случае гипотетического силового захвата острова, который КНР считает своей территорией, и так далее. В свою очередь Москва, хоть и не смогла предотвратить попадания к Китаю чувствительной технологии, избавилась от опасного конкурента на оборонном рынке и получила шанс за счет захваченных предприятий усилить свой флот.

Главная и невосполнимая потеря от военно-политических игр крупных держав – человеческие жизни. Сейчас это касается как минимум одного, а скорее всего двоих украинских заложников. Они могут погибнуть в любой момент, если им никто не поможет.

При участии Дмитрия Борко