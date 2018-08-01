Среда, 1 августа 2018

Ведущему научному сотруднику Центрального НИИ машиностроения Виктору Кудрявцеву, арестованному недавно по “шпионскому” делу, вменяется переписка по электронной почте с Институтом гидродинамики им. фон Кармана – частным НИИ, действующим в бельгийском городе Синт-Генезиус-Роде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката “Команды 29″ Евгения Смирнова, который вместе с лидером этой группы Иваном Павловым защищает ученого.

Между ЦНИИмашем и Институтом им. фон Кармана, отметил Смирнов, действовало соглашение, утвержденное на уровне правительства России. При этом последние 20 лет Кудрявцев не знакомился ни с какими секретными сведениями, подчеркнул адвокат.

В материалах дела, продолжил он, нет никаких указаний на то, какую именно информацию разгласил Кудрявцев и сделал ли он это однократно или же совершал регулярно. “Утверждается лишь, что сведения отправлялись с электронной почты в городе Королеве”, – рассказал юрист.

В деле, продолжил Смирнов, есть рапорт ФСБ. Согласно этому документу, несколько месяцев назад, еще до открытия дела, относительно действий Кудрявцева были опрошены несколько десятков человек – как предположил адвокат, все, кто когда-либо работал с ученым. Самому младшему из опрошенных сейчас 75 лет.

В числе прочих силовики опросили Владимира Лапыгина, уже отбывающего в колонии строгого режима семилетний срок по “шпионскому” делу. Одно время Лапыгин возглавлял в ЦНИИмаше отделение аэрогазодинамики, а Кудрявцев был его заместителем. Дело самого Лапыгина с делом Кудрявцева не связано.

Кудрявцев ранее был одним из подписантов коллективного письма ученых в защиту Лапыгина.

Рапорт об опросах, отметил Смирнов, – единственный документ, которым ФСБ обосновывала необходимость отправить ученого в СИЗО.

74-летний Кудрявцев был задержан 20 июля у себя дома в московском пригороде Королеве – в этом же городе и находится ЦНИИмаш, головная научная организация “Роскосмоса”. Ученого отправили в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ.

По статья 275 УК (государственная измена) Кудрявцеву грозит от 12 до 20 лет колонии. Как утверждается, информация, якобы переданная им, касалась “технологий, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов”.

Сам ученый вину не признает. Адвокаты Павлов и Смирнов вступили в дело 24 июля. Как передавало со ссылкой на юристов “МБХ-медиа”, ведущий дело следователь ФСБ Александр Чабан препятствует их участию в защите Кудрявцева, а на самого арестованного в “Лефортове” оказывается серьезное психологическое давление.

В 2010-м Кудрявцев перенес инфаркт, а в последние годы у него прогрессировали сахарный диабет и другие болезни. Отмечалось, что ученый нуждается в постоянном приеме лекарств и контроле кардиологом и эндокринологом.

Обыски в квартире, на даче и в гараже Кудрявцева проводились еще в сентябре 2017 года. Тогда же силовики обыскали и квартиру сына ученого – физика Ярослава Кудрявцева, который также живет в Королеве. При этом Кудрявцев-младший отмечал, что его сестра постоянно живет за границей, поэтому у них отца был низший допуск к секретным сведениям.

23 июля ТАСС сообщил, что в деле есть некий второй фигурант, который также заключен в СИЗО. Утверждалось, что задержали его раньше, чем Кудрявцева.