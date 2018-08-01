Среда, 1 августа 2018

Мировой судья 242-го участка в московском районе Нагатинский Затон Олег Шассаев отклонил гражданский иск, поданный управлением МВД на транспорте по Центральному федеральному округу к шестерым фигурантам Болотного дела: Сергею Удальцову, Леониду Развозжаеву, Алексею Гаскарову, Илье Гущину, Александру Марголину и Елене Кохтаревой. Об этом Удальцов сообщил в своем твиттере.

Свое решение Шассаев объяснил истечением сроков исковой давности.

О подаче иска стало известно 10 июля. От осужденных требовали 43,8 тысячи рублей в возмещение стоимости пяти резиновых дубинок и двух радиостанций “Волна”, потерянных полицейскими при разгоне митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Уже тогда отмечалось, что приговор Удальцову и Развозжаеву вступил в силу в марте 2015 года, а приговор четырем остальным ответчикам – фигурантам второго Болотного дела, или Болотного дела четырех, – еще раньше. Таким образом, срок исковой давности истек еще в марте 2018-го, через три года после вступления последнего из приговоров в законную силу.

В Левом фронте обращение полиции в суд связывали с попытками Удальцова и Развозжаева вернуть свое имущество, которое еще в 2012 году было арестовано в целях обеспечения возможных гражданских исков.