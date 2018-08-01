Среда, 1 августа 2018

Коллегия подконтрольного России Севастопольского горсуда под председательством Игоря Кожевникова начала слушания по существу второго дела “украинских диверсантов”, фигурантами которого являются местные жители Владимир Дудка и Алексей Бессарабов. Об этом сообщают “Крым.Реалии” со ссылкой на адвоката Сергея Легостова.

Первый раз дело Дудки и Бессарабова поступило в суд весной, однако 4 апреля на предварительных слушаниях Кожевников вернул его в прокуратуру. Он указал на противоречие обстоятельств, изложенных в обвинительном заключении, материалам дела.

Повторно ФСБ передала материалы в суд 11 июля. Новые предварительные слушания прошли во вторник; как передавала Крымская правозащитная группа, их проводил не Кожевников, а судья Данил Землюков (как можно предположить, другой член коллегии). Аресты политзеков были продлены до 11 ноября, то есть на четыре месяца с момента поступления дела в суд.

53-летнему Дудке и 41-летнему Бессарабову инкриминированы часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии в составе организованной группы; до 10 лет колонии), часть 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы; до 8 лет) и часть 3 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы; до 12 лет). Согласно фабуле дела, обвиняемые планировали “совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым”.

По информации “Медиазоны”, заявляется, будто фигуранты намеревались взорвать самодельными бомбами севастопольскую радиотелевышку, газотурбинную электростанцию на дороге в Симферополь и склад горюче-смазочных материалов в войсковой части, где работал кладовщиком Дмитрий Штыбликов – третий обвиняемый, уже осужденный в особом порядке, – а также иные объекты.

Дудка и Бессарабов были задержаны 9 ноября 2016 года и отправлены в СИЗО. Первоначально оба дали признательные показания, однако затем их дезавуировали и теперь настаивают на своей невиновности.

Судейская коллегия закрыла разбирательство по существу дела от публики и прессы. Адвокаты политзеков заявили ходатайство о фотосъемке подсудимых. Судьи его отклонили, сославшись на соображения безопасности участников процесса.

После оглашения прокурором обвинительного заключения начались допросы свидетелей. Всего, рассказал адвокат Легостов, их было заявлено семеро, но в суд явились лишь двое.

Первый из свидетелей – как уточняет “Новая газета”, родственник Дудки – сообщил, что у этого фигуранта не было мобильника, который в материалах дела назван принадлежащим ему. Зарядки к этому аппарату, отметил родственник, при обыске не нашли. В этой связи он не исключил, что мобильник Дудке подбросили.

Вторым свидетелем был инженер нефтебазы в городе Инкерман, входящего в черту Севастополя. Эта нефтебаза, согласно фабуле дела, была одним из намеченных объектов диверсий. “Его спрашивали лишь о гипотетических последствиях в случае совершения диверсий”, – рассказал Легостов.

Поскольку судьи уходят в отпуск, следующее заседание по делу назначено уже на 13 сентября.

Дудка – украинский военный моряк в отставке, капитан 2-го ранга, член Объединения ветеранов разведки Украины. После аннексии Крыма работал сапером в городском управлении российского МЧС. Бессарабов – также отставной военный, в последующем – военный эксперт аналитического центра “Номос” и зам главного редактора журнала “Чорноморська безпека”, который прекратил выход после аннексии Севастополя, а с 2017-го вновь издается, уже в Киеве. Оба наряду с украинским имеют и российское гражданство. Штыбликов, задержанный одновременно с этими фигурантами, – коллега Бессарабова по “Номосу” и “Чорноморській безпеці”, в прошлом тоже служивший в украинской армии. Все трое были близкими друзьями.

Утверждалось, что у фигурантов дела изъяты оружие и взрывчатка, средства спецсвязи и карты-схемы объектов, где намечались диверсии. Между тем уже вскоре выяснилось, что продемонстрированное на видео ФСБ оружие, изъятое у “диверсантов”, предназначено для игры в страйкбол, а пустые бланки с печатью украинской войсковой части № А-0235 недействительны – они относятся ко времени до марта 2014 года, поскольку после аннексии Севастополя эта часть прекратила существование.

К фабрикации дела причастен замначальника следственного отделения УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю подполковник юстиции С. Кулаков. Ранее он же фабриковал обвинение в перевозке наркотиков против задержанного по первому делу “диверсантов” харьковского дальнобойщика Владимира Присича.

Весной 2017 года Штыбликов пошел на сделку с прокуратурой, в рамках которой дал показания как против себя, так и против Дудки. 16 ноября он был осужден в особом порядке к пяти годам строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей. В начале апреля 2018-го Штыбликова доставили отбывать срок в ИК-6 в Омске. Уже месяц спустя его на полгода отправили в ПКТ – внутреннюю тюрьму колонии.

У Дудки в заключении усугубились проблемы со здоровьем, а лекарства, которые родственники приносили в симферопольский СИЗО-1, фсиновцы передавали политзеку с задержками. Один раз задержка составила месяц.

В среду “Крым.Реалии” передали со ссылкой на сына политзека Илью Дудку, что здоровье его отца вновь ухудшилось, а проблемы с передачей лекарств остаются прежними. “Тем не менее мне удалось получить сертификаты, и на днях я попытаюсь передать необходимые для лечения препараты”, – добавил он.