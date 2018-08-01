Среда, 1 августа 2018

В Костроме возбуждено дело против молодой семейной пары – последователей свидетелей Иеговы. Об этом сообщает региональный главк СКР. Имена фигурантов не уточняются – сообщается лишь, что супругам 25 и 22 года.

Мужу вменена часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации; от 6 до 10 лет колонии); он отправлен в СИЗО. Жене инкриминирована часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации; от 2 до 6 лет). Мерой пресечения ей назначен запрет определенных действий. В частности, верующей не разрешается выходить из дома ночью, общаться с любыми лицами, так или иначе фигурирующими в деле, получать и отправлять письма и телеграммы, пользоваться средствами связи и интернетом.

Дело открыто по материалам ЦПЭ. В июне нынешнего года, утверждает СКР, супруги провели у себя дома как минимум два собрания иеговистов.

На сайте областного УМВД говорится, что подозреваемые также “изготавливали и распространяли видео и печатную продукцию”. При обыске у верующих, сообщает полиция, изъяли 27 книг, 45 брошюр, оргтехнику и “электронные накопители, содержащие религиозные проповеди”.

Прокуратура региона писала об открытии дела еще 27 июля, но какой бы то ни было конкретики в ее публикации не содержалось. Отмечалось, что расследование находится на особом контроле городского надзорного ведомства.

Во время обыска по костромскому делу иеговистов. Фото: 44.мвд.рф