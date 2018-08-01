Среда, 1 августа 2018

сообщается на сайте одного из его авторов, республиканца Линдси Грэма.

Инициаторами законопроекта стали шестеро сенаторов: трое республиканцев -Джон Маккейн, Грэм и Кори Гарднер, и трое демократов – Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.

Сенаторы предлагают оценить состояние и активы Владимира Путина, обязать Госдепартамент проверить Россию на соответствие критериям страны – спонсора терроризма, запретить выход США из НАТО без поддержки двух третей Сената, создать ситуационный центр для реагирования на гибридные угрозы со стороны России, в том числе “российскую дезинформацию”, организовать поставки излишков американского военного имущества в страны НАТО, чтобы снизить их зависимость от российских вооружений.

Документ также предусматривает введение ограничений на операции с российским суверенным долгом, запрет на участие в российских энергетических (в частности нефтегазовых) проектах, новые персональные санкции в отношении российских политиков и олигархов.

“Текущий санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие промежуточные выборы 2018 года”, – заявил Грэм.

Сенатор Менендес назвал законопроект “следующим шагом в закручивании гаек по отношению к Кремлю”, который должен привести к “полному осуждению” действий России Конгрессом, чтобы “Путин наконец понял, что США больше не собираются терпеть его поведение”.

26 июля четверо членов Сената – двое республиканцев и двое демократов – внесли в Конгресс законопроект с нормой, которая включена и в новый проект, – о запрете президенту США Дональду Трампу принимать решение о выходе США из НАТО без одобрения двумя третями состава Сената. Среди его авторов были Маккейн и Гарднер.

Представители обеих партий признали неприемлемым отказ Трампа осудить Владимира Путина за вмешательство России в президентские выборы 2016 года после встречи с ним в Хельсинки. Позже Трамп все же назвал Путина ответственным за вмешательство в выборы как лидера страны.

Первый закон о санкциях, серьезно ограничивающий право Трампа отменять их без согласия Конгресса, был принят в августе прошлого года. В последнее время и республиканцы, и демократы поддерживают новые инициативы по ограничению полномочий Трампа. В июле ряд республиканских политиков высказался в поддержку внесенного двумя сенаторами – республиканцем и демократом – законопроекта, позволяющего вводить санкции в обход Белого Дома.