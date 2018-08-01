Среда, 1 августа 2018

Власти США объявили об аресте троих ключевых членов хакерской группировки FIN7, известной также как Carbanak и Navigator. Жертвами группировки с 2015 года стали более 100 американских компаний почти во всех штатах, в основном в сфере ресторанного, игрового и гостиничного бизнеса, говорится в сообщении Минюста США. Хакеры из FIN7 взломали тысячи компьютерных сетей и украли данные миллионов банковских карт.

По запросу США в Европе были задержаны трое граждан Украины: 44-летний Дмитрий Федоров, 33-летний Федор Гладырь и 30-летний Андрей Колпаков. Гладыря задержали в Дрездене еще в январе, власти Германии уже выдали его США. Примерно в это же время в Польше был задержан Федоров – он ожидает суда по экстрадиции. Колпакова задержали в конце июня в Испании, его также должны выдать американцам.

По версии американского следствия, Гладырь совмещал функции системного администратора и менеджера, давая инструкции и задания другим участникам. Федоров и Колпаков также руководители работой других хакеров.

Судебный процесс будет проходить в Сиэтле. Слушания по делу Гладыря назначены на октябрь.

Всем троим хакерам предъявлены обвинения по 26 пунктам, включая мошенничество по предварительному сговору, взлом компьютерных сетей и кражу личных данных с отягчающими обстоятельствами.

Для прикрытия хакеры использовали компанию Combi Security, имеющую штаб-квартиры в России и Израиле. От ее имени они отправляли фишинговые письма.

По мнению специалистов по компьютерной безопасности, в группировку FIN17 входят россияне. “Группа русскоязычная, в ее составе, по нашим данным, могут быть граждане РФ, однако подробности раскрыть не можем”, – сказал Интефаксу технческий директор Group-IB Дмитрий Волков.

Как отмечал в интервью Wired начальник отдела технологий Gemini Advisory Дмитрий Чорин, группировка FIN17 “действует как бизнес-предприятие – у них наверняка есть руководитель, менеджеры, отмыватели денег, разработчики софта, тестировщики”. По данным Чорина, хакеры из FIN17 ежемесячно зарабатывают не менее 50 миллионов долларов, а их совокупное состояние оценивается как минимум в миллиард.

Эксперты сомневаются, что арест троих украинцев приведет к окончательному разгрому группировки.