Среда, 1 августа 2018

Сергей Андреев, гражданский активист из татарского города Альметьевска, задержан по делу об экстремизме. Об этом сообщают “Idel.Реалии”.

О деле против Андреева стало известно 18 июля, когда у него прошел обыск. Однако после допроса активиста отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Накануне появилась информация, что оппозиционер выдвинул свою кандидатуру на дополнительных выборах во всех сельских поселениях Альметьевского района. После этого Андреева вызвали к 17 часам четверга в СКР на “беседу”.

Через некоторое время после прибытия в горотдел ведомства активист позвонил своей подруге Марии и сообщил, что его “закрывают”. Та приехала в отдел, но двери были уже заперты, а на звонки никто не отвечал.

Андрееву вменена часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающая до пяти лет колонии. Поводом к преследованию оппозиционера стало его выступление на несогласованной антикоррупционной акции 26 марта прошлого года. Как говорится в постановлении о возбуждении дела, в своей речи активист заявил: “Почему одни евреи тут оказались? Почему нерусские фамилии все, евреи?.. Я не говорю, что я за национализм, – у меня вопросы возникают, почему нашим народным достоянием, за которое воевал Петя Иванов и Сергей Андреев, вдруг Абрамович стал управлять спустя тысячу лет? А мне интересно, почему у нас все олигархи 90 процентов евреи… Ты же не будешь, русский, за еврея голосовать, зная, что он тебя обворовывает”.

Заключение экспертизы по делу датировано еще 18 апреля 2017 года. В нем утверждается, что речь Андреева возбуждала вражду как к евреям, так и к “существующей власти”.

Между тем сам активист указывал, что с этой экспертизой был ознакомлен тогда же – в апреле прошлого года, – во время визита в прокуратуру, где ему вынесли предупреждение о недопустимости “экстремистской деятельности”.

Подруга Андреева отмечала: “Мне кажется, все дело в том, что он ведет борьбу с властями из-за проблем аварийщиков (жителей аварийных построек. – Ред.), которых хотят выселить из их домов. Возможно, дали команду от него избавиться”.

В прошлом году Андреев был арестован на пять суток за организацию второй антикоррупционной акции – 12 июня. Как и акция 26 марта, она была несогласована.

В дальнейшем активист выдвигался в депутаты горсовета, но проиграл выборы единоросу Рамилю Комарову, который, по утверждению активиста, вел подкуп избирателей.

30 октября 2017-го, в преддверии “революции” Вячеслава Мальцева, у Андреева впервые прошел обыск. Тогда оппозиционера называли активистом “Артподготовки”. По итогам того обыска ничего изъято не было.