Четверг, 2 августа 2018

Американская контрразведка уличила в связях с ФСБ россиянку, более 10 лет работавшую в посольстве США в Москве, сообщает The Guardian.

Имя экс-сотрудницы посольства не называется – газета располагает сведениями о ее личности.

Россиянка была нанята Секретной службой США и, как полагают американские спецслужбы, имела доступ к внутренней сети и электронной почте Секретной службы. Это позволяло ей просматривать строго секретные данные, в том числе графики президента и вице-президента США.

В Секретной службе США заверяют, что иностранцы, нанимаемые ведомством, занимаются только переводом, налаживанием связей и выполняют административные функции. В ведомстве утверждают, что иностранцам никогда не позволяют получить доступ к сведениями, затрагивающим интересы национальной безопасности. Секретная служба признала, что в ее обязанности в России входит в том числе взаимодействие с местными силовиками – ФСБ, МВД и ФСО.

Россиянку заподозрили после рутинной проверки безопасности, проведенной в 2016 году двумя сотрудниками безопасности регионального управления Госдепартамента. Как выяснилось, она, не согласовывая свои действия с посольством, регулярно встречается с сотрудниками ФСБ. Госдепартамент “забил тревогу” в январе 2017 года, однако Секретная служба не начала полноценного расследования, отмечается в публикации. Вместо этого за россиянкой решили последить еще несколько месяцев, чтобы оценить потенциальный вред от ее действий.

В итоге подозреваемую уволили летом 2017 года, после того как Госдеп отозвал ее допуск. Она попала под сокращение вместе с еще более чем 750 сотрудниками американской дипмиссии во время очередного обострения российско-американских отношений, случившегося перед принятием в США закона о санкциях против Москвы.