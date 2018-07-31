Вторник, 31 июля 2018

В Староминской райсуд Кубани ушло очередное дело “Духовно-родовой державы Русь”. Такая информация появилась во вторник на сайте регионального главка СКР. Само название организации в публикации не упомянуто, но оно фигурировало в майском сообщении об открытии дела.

По делу, которое расследовал Ленинградский межрайотдел ведомства, обвиняется не названный по имени 73-летний житель Староминского района. По части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации) ему грозит от 2 до 6 лет колонии.

Согласно фабуле дела, в сентябре прошлого года обвиняемый от имени “Державы Русь” направил главе Староминского района Владимиру Горбу письмо относительно постройки бани в поселке Рассвет. Как утверждается, в документе содержались высказывания, “обозначающие структурную принадлежность к запрещенному общественному объединению”.

22 февраля сообщалось, что отдел СКР по Прикубанскому округу Краснодара открыл аналогичное дело против некоего 66-летнего местного жителя. Как утверждалось, 24 января прошлого года подозреваемый выступил в одной из библиотек краевого центра перед студентами колледжа с пропагандой идей “Державы Русь” в целях “вербовки новых участников”.

О завершении следствия по этому делу информации не поступало.

За последние годы в Староминском районе и в Краснодаре было сфабриковано уже несколько дел “Державы Русь”. Обвиняемыми в большинстве случаев оказывались люди пенсионного возраста.

Последний известный “Граням” приговор был вынесен в ноябре прошлого года Староминским райсудом. 77-летний на тот момент Владимир Герасёв из Горячего Ключа и 66-летний Павел Ганжула из станицы Староминской были осуждены к пяти месяцам колонии-поселения, а 58-летний Николай Андреев из Краснодара, с учетом состояния его здоровья, – к пяти месяцам условно с годовым испытательным сроком. Всех объявили виновными по той же части 2 статьи 282.2 кодекса. 27 декабря сообщалось, что краевой суд подтвердил приговор.

Как утверждалось, 16 мая 2016 года Ганжула вместе с Герасёвым и Андреевым прибыли в Староминской райотдел ФССП и, представившись членами “Державы Русь”, заявили об отказе от уплаты Ганжулой штрафа 50 тысяч рублей, который был ему назначен вынесенным годом раньше приговором по аналогичному делу. Заявлялось также, что начали убеждать приставов в правильности своих воззрений. Это было расценено как “беседы… в целях пропаганды деятельности запрещенного объединения и вербовки новых участников”.

На лето 2010 года неоязыческая “Духовно-родовая держава Русь”, основанная в 1990-х, была одной из старейших действующих националистических организаций. Она известна выступлениями за отделение “Руси” от России или по крайней мере за признание ее отдельным субъектом федерации с правом последующего выхода, а также вынесением смертных приговоров ряду чиновников. В частности, 5 апреля 2005 года объединение приговорило к смерти вице-премьера Александра Жукова по обвинению в “иудонацистской оккупации” за участие в принятии решения о монетизации льгот.

Ряд активистов объединения был осужден за насильственные преступления, в том числе на расистской почве; других суды принудительно отправляли в психбольницы. Ряд выпусков издаваемых организацией газет “Аркаим” и “Кадет-ратич” был признан экстремистскими материалами за пропаганду юдофобии. Лидера движения Олега Попова пытались привлечь к ответственности за то, что он назвал Владимира Путина “холуем иудонацизма”. Краснодарское отделение организации было запрещено еще в 2006 году.

На 2006-2009-е пришелся пик преследований в отношении членов объединения, и в это время группа была почти не активна. С середины 2009-го она, однако, возобновила деятельность. В ходе одной из проведенных тогда акций – “Ветхозаветный экстрим” – члены организации массово рассылали в прокуратуры России письма с требованием запретить Ветхий завет за экстремизм.

Рассылка этих обращений, оформленных на бланках “Державы Русь” с ее официальной эмблемой – четырехлучевой свастикой, – вновь привлекла к организации внимание надзорного ведомства. В декабре 2009-го прокуратура Москвы вынесла организации предупреждение.

Двумя месяцами раньше, в октябре 2009 года, прокуратура Таймыра потребовала признать экстремистским материалом один из текстов “Державы Русь” – книгу Андрея Свиридова “Современный русский ведический алфавит. Азбука Сияющего Света” (Москва; Челябинск, 2008).

22 апреля 2010 года прокурор Подмосковья приостановил деятельность “Державы Русь” и обратился в Мособлсуд с иском о запрете организации. 5 апреля 2011-го иск был удовлетворен в полном объеме. Верховный суд оставил это решение без изменений.

В последующие годы дела “Державы Русь” по статье 282.2 УК фабриковались не только на Кубани, но и в ряде других регионов.