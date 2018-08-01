Среда, 1 августа 2018

В Петербурге задержана 39-летняя гражданка Узбекистана, которой вменяют перевод денег джихадистам “Исламского государства” в Сирию. Об этом сообщает Фонтанка.Ру, не уточняя имени подозреваемой.

Как следует из публикации, дело открыто по части 1.1 статьи 205.1 УК (финансирование терроризма), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии. Дело, по информации издания, возбудил к утру 1 августа отдел СКР по Приморскому району Петербурга. Между тем Интерфакс передает, что решение принял городской главк ведомства.

Согласно фабуле дела, подозреваемая переводила деньги джихадистам со своего банковского счета. Как утверждается, с июня 2016 по октябрь 2017 года иностранка отправила в Сирию 816 605 рублей. В списке получателей девять фамилий; суммы переводов составляют от 14 до 425 тысяч рублей.

Задержанную доставили в ЦПЭ. Сообщается, что оперативники намерены выяснить, от кого она получала деньги для переводов в Сирию. Силовики полагают, что это местные мусульмане, сочувствующие джихадистам.